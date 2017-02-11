Metaverse (ETP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metaverse (ETP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Metaverse (ETP) teave Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality. Ametlik veebisait: https://mvs.org/ Valge raamat: http://newmetaverse.org/white-paper/Metaverse-white-paper-v2.1-EN.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.mvs.org/ Ostke ETP kohe!

Metaverse (ETP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metaverse (ETP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 86.52M $ 86.52M $ 86.52M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 95.67K $ 95.67K $ 95.67K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.16794 $ 2.16794 $ 2.16794 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003103566060296761 $ 0.003103566060296761 $ 0.003103566060296761 Praegune hind: $ 0.0009567 $ 0.0009567 $ 0.0009567 Lisateave Metaverse (ETP) hinna kohta

Metaverse (ETP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metaverse (ETP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ETP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ETP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ETP tokeni tokenoomikat, avastage ETP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ETP Kas olete huvitatud Metaverse (ETP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ETP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ETP MEXC-ist osta!

Metaverse (ETP) hinna ajalugu ETP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ETP hinna ajalugu kohe!

ETP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ETP võiks suunduda? Meie ETP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ETP tokeni hinna ennustust kohe!

