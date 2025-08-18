Metaverse (ETP) reaalajas hind on $ 0.0011594. Viimase 24 tunni jooksul ETP kaubeldud madalaim $ 0.0011208 ja kõrgeim $ 0.0011748 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.239649772644043 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003103566060296761.
Lüliajalise tootluse osas on ETP muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel +24.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Metaverse (ETP) – turuteave
No.4390
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 55.25K
$ 55.25K$ 55.25K
$ 115.94K
$ 115.94K$ 115.94K
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
86,513,289.19353314
86,513,289.19353314 86,513,289.19353314
0.00%
2017-02-11 00:00:00
$ 0.117
$ 0.117$ 0.117
ETP
Metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.25K 24 tunnise kauplemismahuga. ETP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 86513289.19353314. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 115.94K.
Metaverse (ETP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000006528
-0.55%
30 päeva
$ +0.0003922
+51.12%
60 päeva
$ -0.0002376
-17.01%
90 päeva
$ -0.0022476
-65.98%
Metaverse Hinnamuutus täna
Täna registreeris ETP muutuse $ -0.000006528 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Metaverse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003922 (+51.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Metaverse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETP $ -0.0002376 (-17.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Metaverse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0022476 (-65.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Metaverse (ETP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.
Metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ETP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Metaverse hinna ennustus (USD)
Kui palju on Metaverse (ETP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metaverse (ETP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Metaverse (ETP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Metaverse (ETP) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.