Metaverse logo

Metaverse hind(ETP)

1 ETP/USD reaalajas hind:

$0.0011592
$0.0011592$0.0011592
-0.56%1D
USD
Metaverse (ETP) reaalajas hinnagraafik
Metaverse (ETP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0011208
$ 0.0011208$ 0.0011208
24 h madal
$ 0.0011748
$ 0.0011748$ 0.0011748
24 h kõrge

$ 0.0011208
$ 0.0011208$ 0.0011208

$ 0.0011748
$ 0.0011748$ 0.0011748

$ 6.239649772644043
$ 6.239649772644043$ 6.239649772644043

$ 0.003103566060296761
$ 0.003103566060296761$ 0.003103566060296761

-0.47%

-0.55%

+24.82%

+24.82%

Metaverse (ETP) reaalajas hind on $ 0.0011594. Viimase 24 tunni jooksul ETP kaubeldud madalaim $ 0.0011208 ja kõrgeim $ 0.0011748 näitab aktiivset turu volatiivsust. ETPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.239649772644043 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003103566060296761.

Lüliajalise tootluse osas on ETP muutunud -0.47% viimase tunni jooksul, -0.55% 24 tunni vältel +24.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metaverse (ETP) – turuteave

No.4390

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.25K
$ 55.25K$ 55.25K

$ 115.94K
$ 115.94K$ 115.94K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

86,513,289.19353314
86,513,289.19353314 86,513,289.19353314

0.00%

2017-02-11 00:00:00

$ 0.117
$ 0.117$ 0.117

ETP

Metaverse praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.25K 24 tunnise kauplemismahuga. ETP ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 86513289.19353314. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 115.94K.

Metaverse (ETP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Metaverse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000006528-0.55%
30 päeva$ +0.0003922+51.12%
60 päeva$ -0.0002376-17.01%
90 päeva$ -0.0022476-65.98%
Metaverse Hinnamuutus täna

Täna registreeris ETP muutuse $ -0.000006528 (-0.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Metaverse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0003922 (+51.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Metaverse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ETP $ -0.0002376 (-17.01%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Metaverse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0022476 (-65.98%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Metaverse (ETP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Metaverse hinnaajaloo lehte.

Mis on Metaverse (ETP)

Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

Metaverse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metaverse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ETP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Metaverse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metaverse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Metaverse hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metaverse (ETP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metaverse (ETP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metaverse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metaverse hinna ennustust kohe!

Metaverse (ETP) tokenoomika

Metaverse (ETP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ETP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Metaverse (ETP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Metaverse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metaverse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ETP kohalike valuutade suhtes

Metaverse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Metaverse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Metaverse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metaverse kohta

Kui palju on Metaverse (ETP) tänapäeval väärt?
Reaalajas ETP hind USD on 0.0011594 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ETP/USD hind?
Praegune hind ETP/USD on $ 0.0011594. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metaverse turukapitalisatsioon?
ETP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ETP ringlev varu?
ETP ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ETP (ATH) hind?
ETP saavutab ATH hinna summas 6.239649772644043 USD.
Mis oli kõigi aegade ETP madalaim (ATL) hind?
ETP nägi ATL hinda summas 0.003103566060296761 USD.
Milline on ETP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ETP kauplemismaht on $ 55.25K USD.
Kas ETP sel aastal kõrgemale ka suundub?
ETP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ETP hinna ennustust.
