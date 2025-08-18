Rohkem infot ESCG

ESCG Hinnainfo

ESCG Valge raamat

ESCG Ametlik veebisait

ESCG Tokenoomika

ESCG Hinnaprognoos

ESCG Ajalugu

ESCG – ostujuhend

ESCG-usaldusraha valuutakonverter

ESCG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ESCG logo

ESCG hind(ESCG)

1 ESCG/USD reaalajas hind:

$0.067564
$0.067564$0.067564
+2.20%1D
USD
ESCG (ESCG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:08:35 (UTC+8)

ESCG (ESCG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.057017
$ 0.057017$ 0.057017
24 h madal
$ 0.067693
$ 0.067693$ 0.067693
24 h kõrge

$ 0.057017
$ 0.057017$ 0.057017

$ 0.067693
$ 0.067693$ 0.067693

--
----

--
----

+1.38%

+2.20%

+4.54%

+4.54%

ESCG (ESCG) reaalajas hind on $ 0.067564. Viimase 24 tunni jooksul ESCG kaubeldud madalaim $ 0.057017 ja kõrgeim $ 0.067693 näitab aktiivset turu volatiivsust. ESCGkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on ESCG muutunud +1.38% viimase tunni jooksul, +2.20% 24 tunni vältel +4.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ESCG (ESCG) – turuteave

--
----

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

$ 202.69M
$ 202.69M$ 202.69M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

SOL

ESCG praegune turukapitalisatsioon on -- $ 1.55M 24 tunnise kauplemismahuga. ESCG ringlev varu on --, mille koguvaru on 3000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ESCG (ESCG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ESCG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00145441+2.20%
30 päeva$ -0.124489-64.83%
60 päeva$ -0.410471-85.87%
90 päeva$ +0.066064+4,404.26%
ESCG Hinnamuutus täna

Täna registreeris ESCG muutuse $ +0.00145441 (+2.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ESCG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.124489 (-64.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ESCG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ESCG $ -0.410471 (-85.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ESCG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.066064 (+4,404.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ESCG (ESCG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ESCG hinnaajaloo lehte.

Mis on ESCG (ESCG)

ESCG - Govern. Earn. Stabilize. ESCG is the core utility and governance token designed to support a sustainable and community-driven DeFi environment. It delivers three essential functions: Governance Rights, Yield Opportunities, Stabilization Mechanisms. The Triple-Utility Token Powering the ESCC Ecosystem.

ESCG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ESCG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ESCG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ESCG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ESCG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ESCG hinna ennustus (USD)

Kui palju on ESCG (ESCG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ESCG (ESCG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ESCG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ESCG hinna ennustust kohe!

ESCG (ESCG) tokenoomika

ESCG (ESCG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ESCG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ESCG (ESCG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ESCG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ESCG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ESCG kohalike valuutade suhtes

1 ESCG(ESCG)/VND
1,777.94666
1 ESCG(ESCG)/AUD
A$0.10269728
1 ESCG(ESCG)/GBP
0.04932172
1 ESCG(ESCG)/EUR
0.0574294
1 ESCG(ESCG)/USD
$0.067564
1 ESCG(ESCG)/MYR
RM0.28444444
1 ESCG(ESCG)/TRY
2.75593556
1 ESCG(ESCG)/JPY
¥9.931908
1 ESCG(ESCG)/ARS
ARS$87.63118364
1 ESCG(ESCG)/RUB
5.38552644
1 ESCG(ESCG)/INR
5.91252564
1 ESCG(ESCG)/IDR
Rp1,089.74178292
1 ESCG(ESCG)/KRW
93.83828832
1 ESCG(ESCG)/PHP
3.8207442
1 ESCG(ESCG)/EGP
￡E.3.26063864
1 ESCG(ESCG)/BRL
R$0.3648456
1 ESCG(ESCG)/CAD
C$0.09323832
1 ESCG(ESCG)/BDT
8.20497216
1 ESCG(ESCG)/NGN
103.62560936
1 ESCG(ESCG)/UAH
2.78431244
1 ESCG(ESCG)/VES
Bs9.12114
1 ESCG(ESCG)/CLP
$65.131696
1 ESCG(ESCG)/PKR
Rs19.13952992
1 ESCG(ESCG)/KZT
36.57982524
1 ESCG(ESCG)/THB
฿2.1823172
1 ESCG(ESCG)/TWD
NT$2.02894692
1 ESCG(ESCG)/AED
د.إ0.24795988
1 ESCG(ESCG)/CHF
Fr0.0540512
1 ESCG(ESCG)/HKD
HK$0.52835048
1 ESCG(ESCG)/AMD
֏25.82701464
1 ESCG(ESCG)/MAD
.د.م0.60740036
1 ESCG(ESCG)/MXN
$1.27493268
1 ESCG(ESCG)/PLN
0.24593296
1 ESCG(ESCG)/RON
лв0.29187648
1 ESCG(ESCG)/SEK
kr0.6452362
1 ESCG(ESCG)/BGN
лв0.11283188
1 ESCG(ESCG)/HUF
Ft22.8096064
1 ESCG(ESCG)/CZK
1.4120876
1 ESCG(ESCG)/KWD
د.ك0.02060702
1 ESCG(ESCG)/ILS
0.22769068
1 ESCG(ESCG)/NOK
kr0.68847716
1 ESCG(ESCG)/NZD
$0.11350752

ESCG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ESCG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ESCG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ESCG kohta

Kui palju on ESCG (ESCG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ESCG hind USD on 0.067564 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ESCG/USD hind?
Praegune hind ESCG/USD on $ 0.067564. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ESCG turukapitalisatsioon?
ESCG turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ESCG ringlev varu?
ESCG ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ESCG (ATH) hind?
ESCG saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade ESCG madalaim (ATL) hind?
ESCG nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on ESCG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ESCG kauplemismaht on $ 1.55M USD.
Kas ESCG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ESCG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ESCG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:08:35 (UTC+8)

ESCG (ESCG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ESCG/USD kalkulaator

Summa

ESCG
ESCG
USD
USD

1 ESCG = 0.067564 USD

Kauplemine: ESCG

ESCGUSDT
$0.067564
$0.067564$0.067564
+1.94%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu