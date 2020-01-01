Equilibria Finance (EQB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Equilibria Finance (EQB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Equilibria Finance (EQB) teave Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD. Ametlik veebisait: https://equilibria.fi Valge raamat: https://docs.equilibria.fi Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Ostke EQB kohe!

Equilibria Finance (EQB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Equilibria Finance (EQB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.60M Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 33.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.4854 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010829351961722994 Praegune hind: $ 0.4906 Lisateave Equilibria Finance (EQB) hinna kohta

Equilibria Finance (EQB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Equilibria Finance (EQB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EQB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EQB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EQB tokeni tokenoomikat, avastage EQB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EQB Kas olete huvitatud Equilibria Finance (EQB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EQB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EQB MEXC-ist osta!

Equilibria Finance (EQB) hinna ajalugu EQB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EQB hinna ajalugu kohe!

EQB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EQB võiks suunduda? Meie EQB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EQB tokeni hinna ennustust kohe!

