Equilibria Finance logo

Equilibria Finance hind(EQB)

1 EQB/USD reaalajas hind:

$0.5039
$0.5039$0.5039
-2.94%1D
USD
Equilibria Finance (EQB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:50:33 (UTC+8)

Equilibria Finance (EQB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.4975
$ 0.4975$ 0.4975
24 h madal
$ 0.5382
$ 0.5382$ 0.5382
24 h kõrge

$ 0.4975
$ 0.4975$ 0.4975

$ 0.5382
$ 0.5382$ 0.5382

$ 1.0650397969114989
$ 1.0650397969114989$ 1.0650397969114989

$ 0.010829351961722994
$ 0.010829351961722994$ 0.010829351961722994

0.00%

-2.94%

+3.76%

+3.76%

Equilibria Finance (EQB) reaalajas hind on $ 0.5039. Viimase 24 tunni jooksul EQB kaubeldud madalaim $ 0.4975 ja kõrgeim $ 0.5382 näitab aktiivset turu volatiivsust. EQBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0650397969114989 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010829351961722994.

Lüliajalise tootluse osas on EQB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.94% 24 tunni vältel +3.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Equilibria Finance (EQB) – turuteave

No.945

$ 17.05M
$ 17.05M$ 17.05M

$ 73.82
$ 73.82$ 73.82

$ 50.39M
$ 50.39M$ 50.39M

33.84M
33.84M 33.84M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

33.83%

ARB

Equilibria Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 17.05M $ 73.82 24 tunnise kauplemismahuga. EQB ringlev varu on 33.84M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.39M.

Equilibria Finance (EQB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Equilibria Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.015263-2.94%
30 päeva$ -0.0253-4.79%
60 päeva$ +0.1247+32.88%
90 päeva$ +0.12+31.25%
Equilibria Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris EQB muutuse $ -0.015263 (-2.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Equilibria Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0253 (-4.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Equilibria Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EQB $ +0.1247 (+32.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Equilibria Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.12 (+31.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Equilibria Finance (EQB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Equilibria Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Equilibria Finance (EQB)

Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.

Equilibria Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Equilibria Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EQB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Equilibria Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Equilibria Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Equilibria Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Equilibria Finance (EQB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Equilibria Finance (EQB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Equilibria Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Equilibria Finance hinna ennustust kohe!

Equilibria Finance (EQB) tokenoomika

Equilibria Finance (EQB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EQB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Equilibria Finance (EQB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Equilibria Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Equilibria Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EQB kohalike valuutade suhtes

1 Equilibria Finance(EQB)/VND
13,260.1285
1 Equilibria Finance(EQB)/AUD
A$0.770967
1 Equilibria Finance(EQB)/GBP
0.367847
1 Equilibria Finance(EQB)/EUR
0.428315
1 Equilibria Finance(EQB)/USD
$0.5039
1 Equilibria Finance(EQB)/MYR
RM2.121419
1 Equilibria Finance(EQB)/TRY
20.584315
1 Equilibria Finance(EQB)/JPY
¥74.0733
1 Equilibria Finance(EQB)/ARS
ARS$652.716787
1 Equilibria Finance(EQB)/RUB
40.130596
1 Equilibria Finance(EQB)/INR
44.096289
1 Equilibria Finance(EQB)/IDR
Rp8,127.418217
1 Equilibria Finance(EQB)/KRW
699.856632
1 Equilibria Finance(EQB)/PHP
28.495545
1 Equilibria Finance(EQB)/EGP
￡E.24.293019
1 Equilibria Finance(EQB)/BRL
R$2.72106
1 Equilibria Finance(EQB)/CAD
C$0.695382
1 Equilibria Finance(EQB)/BDT
61.193616
1 Equilibria Finance(EQB)/NGN
772.851586
1 Equilibria Finance(EQB)/UAH
20.765719
1 Equilibria Finance(EQB)/VES
Bs68.0265
1 Equilibria Finance(EQB)/CLP
$485.7596
1 Equilibria Finance(EQB)/PKR
Rs142.744792
1 Equilibria Finance(EQB)/KZT
272.816499
1 Equilibria Finance(EQB)/THB
฿16.291087
1 Equilibria Finance(EQB)/TWD
NT$15.132117
1 Equilibria Finance(EQB)/AED
د.إ1.849313
1 Equilibria Finance(EQB)/CHF
Fr0.40312
1 Equilibria Finance(EQB)/HKD
HK$3.940498
1 Equilibria Finance(EQB)/AMD
֏192.620814
1 Equilibria Finance(EQB)/MAD
.د.م4.530061
1 Equilibria Finance(EQB)/MXN
$9.433008
1 Equilibria Finance(EQB)/PLN
1.829157
1 Equilibria Finance(EQB)/RON
лв2.176848
1 Equilibria Finance(EQB)/SEK
kr4.807206
1 Equilibria Finance(EQB)/BGN
лв0.841513
1 Equilibria Finance(EQB)/HUF
Ft170.005782
1 Equilibria Finance(EQB)/CZK
10.526471
1 Equilibria Finance(EQB)/KWD
د.ك0.1536895
1 Equilibria Finance(EQB)/ILS
1.698143
1 Equilibria Finance(EQB)/NOK
kr5.119624
1 Equilibria Finance(EQB)/NZD
$0.846552

Equilibria Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Equilibria Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Equilibria Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Equilibria Finance kohta

Kui palju on Equilibria Finance (EQB) tänapäeval väärt?
Reaalajas EQB hind USD on 0.5039 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EQB/USD hind?
Praegune hind EQB/USD on $ 0.5039. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Equilibria Finance turukapitalisatsioon?
EQB turukapitalisatsioon on $ 17.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EQB ringlev varu?
EQB ringlev varu on 33.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EQB (ATH) hind?
EQB saavutab ATH hinna summas 1.0650397969114989 USD.
Mis oli kõigi aegade EQB madalaim (ATL) hind?
EQB nägi ATL hinda summas 0.010829351961722994 USD.
Milline on EQB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EQB kauplemismaht on $ 73.82 USD.
Kas EQB sel aastal kõrgemale ka suundub?
EQB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EQB hinna ennustust.
Equilibria Finance (EQB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

