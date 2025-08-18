Equilibria Finance (EQB) reaalajas hind on $ 0.5039. Viimase 24 tunni jooksul EQB kaubeldud madalaim $ 0.4975 ja kõrgeim $ 0.5382 näitab aktiivset turu volatiivsust. EQBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0650397969114989 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010829351961722994.
Lüliajalise tootluse osas on EQB muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.94% 24 tunni vältel +3.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Equilibria Finance (EQB) – turuteave
No.945
$ 17.05M
$ 73.82
$ 50.39M
33.84M
100,000,000
100,000,000
33.83%
ARB
Equilibria Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 17.05M$ 73.82 24 tunnise kauplemismahuga. EQB ringlev varu on 33.84M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.39M.
Equilibria Finance (EQB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Equilibria Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.015263
-2.94%
30 päeva
$ -0.0253
-4.79%
60 päeva
$ +0.1247
+32.88%
90 päeva
$ +0.12
+31.25%
Equilibria Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris EQB muutuse $ -0.015263 (-2.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Equilibria Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0253 (-4.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Equilibria Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EQB $ +0.1247 (+32.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Equilibria Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.12 (+31.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Equilibria Finance (EQB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Equilibria is the first yield booster of Pendle. It is designed and innovated for Pendle. Equilibria is also a genesis member of NGAD.
Equilibria Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Equilibria Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EQB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Equilibria Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Equilibria Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Equilibria Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Equilibria Finance (EQB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Equilibria Finance (EQB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Equilibria Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Equilibria Finance (EQB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EQB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Equilibria Finance (EQB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Equilibria Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Equilibria Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.