Equilibrium (EQ) reaalajas hind on $ 0.00000476. Viimase 24 tunni jooksul EQ kaubeldud madalaim $ 0.000004673 ja kõrgeim $ 0.000004858 näitab aktiivset turu volatiivsust. EQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004245773166431977 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000005668539328994.
Lüliajalise tootluse osas on EQ muutunud +1.60% viimase tunni jooksul, +0.25% 24 tunni vältel +4.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Equilibrium (EQ) – turuteave
No.4406
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K
$ 57.12K
$ 57.12K$ 57.12K
0.00
0.00 0.00
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
ETH
Equilibrium praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 53.25K 24 tunnise kauplemismahuga. EQ ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 12000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Equilibrium (EQ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Equilibrium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000001189
+0.25%
30 päeva
$ +0.000000209
+4.59%
60 päeva
$ -0.000002117
-30.79%
90 päeva
$ +0.000001029
+27.57%
Equilibrium Hinnamuutus täna
Täna registreeris EQ muutuse $ +0.00000001189 (+0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Equilibrium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000209 (+4.59%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Equilibrium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EQ $ -0.000002117 (-30.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Equilibrium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000001029 (+27.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Equilibrium (EQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Equilibrium is a one-stop DeFi platform on Polkadot that allows for high leverage in trading and borrowing digital assets. It combines a full-fledged money market with an orderbook-based DEX.
Equilibrium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Equilibrium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Equilibrium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Equilibrium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Equilibrium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Equilibrium (EQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Equilibrium (EQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Equilibrium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Equilibrium (EQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Equilibrium (EQ) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Equilibrium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Equilibrium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.