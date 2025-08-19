Rohkem infot EPLIE

Elipe Protocol hind(EPLIE)

$0.00000000044
-32.30%1D
Elipe Protocol (EPLIE) reaalajas hinnagraafik
Elipe Protocol (EPLIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00000000044
24 h madal
$ 0.00000000175
24 h kõrge

$ 0.00000000044
$ 0.00000000175
-2.23%

-32.30%

-99.65%

-99.65%

Elipe Protocol (EPLIE) reaalajas hind on $ 0.00000000044. Viimase 24 tunni jooksul EPLIE kaubeldud madalaim $ 0.00000000044 ja kõrgeim $ 0.00000000175 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPLIEkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on EPLIE muutunud -2.23% viimase tunni jooksul, -32.30% 24 tunni vältel -99.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elipe Protocol (EPLIE) – turuteave

$ 5.72K
$ 0.00
ARB

Elipe Protocol praegune turukapitalisatsioon on -- $ 5.72K 24 tunnise kauplemismahuga. EPLIE ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Elipe Protocol (EPLIE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Elipe Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000000002099-32.30%
30 päeva$ -0.00537999956-100.00%
60 päeva$ -0.01999999956-100.00%
90 päeva$ -0.01999999956-100.00%
Elipe Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris EPLIE muutuse $ -0.0000000002099 (-32.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Elipe Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00537999956 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Elipe Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EPLIE $ -0.01999999956 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Elipe Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01999999956 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Elipe Protocol (EPLIE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Elipe Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Elipe Protocol (EPLIE)

Elipe is building a decentralized operating system for AI agents and human collaboration, combining regulatory-compliant infrastructure with self-evolving economic protocols to power the next generation of autonomous entities.

Elipe Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Elipe Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EPLIE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Elipe Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Elipe Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Elipe Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elipe Protocol (EPLIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elipe Protocol (EPLIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elipe Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elipe Protocol hinna ennustust kohe!

Elipe Protocol (EPLIE) tokenoomika

Elipe Protocol (EPLIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPLIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Elipe Protocol (EPLIE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Elipe Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Elipe Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Elipe Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Elipe Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elipe Protocol kohta

Kui palju on Elipe Protocol (EPLIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas EPLIE hind USD on 0.00000000044 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EPLIE/USD hind?
Praegune hind EPLIE/USD on $ 0.00000000044. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elipe Protocol turukapitalisatsioon?
EPLIE turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EPLIE ringlev varu?
EPLIE ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EPLIE (ATH) hind?
EPLIE saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade EPLIE madalaim (ATL) hind?
EPLIE nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on EPLIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EPLIE kauplemismaht on $ 5.72K USD.
Kas EPLIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
EPLIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EPLIE hinna ennustust.
Elipe Protocol (EPLIE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

