The Epiko (EPIKO) teave Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. Ametlik veebisait: https://epiko.io Valge raamat: https://docs.epiko.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Ostke EPIKO kohe!

The Epiko (EPIKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Epiko (EPIKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 126.36K $ 126.36K $ 126.36K Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 174.53M $ 174.53M $ 174.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 217.20K $ 217.20K $ 217.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0344884 $ 0.0344884 $ 0.0344884 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 $ 0.000256123717200183 Praegune hind: $ 0.000724 $ 0.000724 $ 0.000724 Lisateave The Epiko (EPIKO) hinna kohta

The Epiko (EPIKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Epiko (EPIKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EPIKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EPIKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EPIKO tokeni tokenoomikat, avastage EPIKO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EPIKO Kas olete huvitatud The Epiko (EPIKO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EPIKO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EPIKO MEXC-ist osta!

The Epiko (EPIKO) hinna ajalugu EPIKO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EPIKO hinna ajalugu kohe!

EPIKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EPIKO võiks suunduda? Meie EPIKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EPIKO tokeni hinna ennustust kohe!

