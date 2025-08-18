Rohkem infot EPIKO

EPIKO Hinnainfo

EPIKO Valge raamat

EPIKO Ametlik veebisait

EPIKO Tokenoomika

EPIKO Hinnaprognoos

EPIKO Ajalugu

EPIKO – ostujuhend

EPIKO-usaldusraha valuutakonverter

EPIKO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

The Epiko logo

The Epiko hind(EPIKO)

1 EPIKO/USD reaalajas hind:

$0.0007153
$0.0007153$0.0007153
+0.91%1D
USD
The Epiko (EPIKO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:21 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0007087
$ 0.0007087$ 0.0007087
24 h madal
$ 0.0007177
$ 0.0007177$ 0.0007177
24 h kõrge

$ 0.0007087
$ 0.0007087$ 0.0007087

$ 0.0007177
$ 0.0007177$ 0.0007177

$ 0.03360438444652793
$ 0.03360438444652793$ 0.03360438444652793

$ 0.000256123717200183
$ 0.000256123717200183$ 0.000256123717200183

+0.32%

+0.91%

-1.22%

-1.22%

The Epiko (EPIKO) reaalajas hind on $ 0.0007153. Viimase 24 tunni jooksul EPIKO kaubeldud madalaim $ 0.0007087 ja kõrgeim $ 0.0007177 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPIKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03360438444652793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000256123717200183.

Lüliajalise tootluse osas on EPIKO muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, +0.91% 24 tunni vältel -1.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Epiko (EPIKO) – turuteave

No.2542

$ 124.84K
$ 124.84K$ 124.84K

$ 11.96K
$ 11.96K$ 11.96K

$ 214.59K
$ 214.59K$ 214.59K

174.53M
174.53M 174.53M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

58.17%

ETH

The Epiko praegune turukapitalisatsioon on $ 124.84K $ 11.96K 24 tunnise kauplemismahuga. EPIKO ringlev varu on 174.53M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 214.59K.

The Epiko (EPIKO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse The Epiko tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000006451+0.91%
30 päeva$ -0.000549-43.43%
60 päeva$ +0.0000598+9.12%
90 päeva$ -0.0002653-27.06%
The Epiko Hinnamuutus täna

Täna registreeris EPIKO muutuse $ +0.000006451 (+0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

The Epiko 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000549 (-43.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

The Epiko 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EPIKO $ +0.0000598 (+9.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

The Epiko 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002653 (-27.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada The Epiko (EPIKO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe The Epiko hinnaajaloo lehte.

Mis on The Epiko (EPIKO)

Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.

The Epiko on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Epiko investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EPIKO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse The Epiko kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Epiko ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

The Epiko hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Epiko (EPIKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Epiko (EPIKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Epiko nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Epiko hinna ennustust kohe!

The Epiko (EPIKO) tokenoomika

The Epiko (EPIKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPIKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

The Epiko (EPIKO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas The Epiko osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Epiko osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EPIKO kohalike valuutade suhtes

1 The Epiko(EPIKO)/VND
18.8231195
1 The Epiko(EPIKO)/AUD
A$0.001094409
1 The Epiko(EPIKO)/GBP
0.000522169
1 The Epiko(EPIKO)/EUR
0.000608005
1 The Epiko(EPIKO)/USD
$0.0007153
1 The Epiko(EPIKO)/MYR
RM0.003011413
1 The Epiko(EPIKO)/TRY
0.029177087
1 The Epiko(EPIKO)/JPY
¥0.1051491
1 The Epiko(EPIKO)/ARS
ARS$0.927751253
1 The Epiko(EPIKO)/RUB
0.057045175
1 The Epiko(EPIKO)/INR
0.062595903
1 The Epiko(EPIKO)/IDR
Rp11.537095159
1 The Epiko(EPIKO)/KRW
0.993465864
1 The Epiko(EPIKO)/PHP
0.040450215
1 The Epiko(EPIKO)/EGP
￡E.0.034534684
1 The Epiko(EPIKO)/BRL
R$0.00386262
1 The Epiko(EPIKO)/CAD
C$0.000987114
1 The Epiko(EPIKO)/BDT
0.086866032
1 The Epiko(EPIKO)/NGN
1.097084222
1 The Epiko(EPIKO)/UAH
0.029477513
1 The Epiko(EPIKO)/VES
Bs0.0965655
1 The Epiko(EPIKO)/CLP
$0.6895492
1 The Epiko(EPIKO)/PKR
Rs0.202630184
1 The Epiko(EPIKO)/KZT
0.387270573
1 The Epiko(EPIKO)/THB
฿0.02317572
1 The Epiko(EPIKO)/TWD
NT$0.021480459
1 The Epiko(EPIKO)/AED
د.إ0.002625151
1 The Epiko(EPIKO)/CHF
Fr0.00057224
1 The Epiko(EPIKO)/HKD
HK$0.005593646
1 The Epiko(EPIKO)/AMD
֏0.273430578
1 The Epiko(EPIKO)/MAD
.د.م0.006430547
1 The Epiko(EPIKO)/MXN
$0.013397569
1 The Epiko(EPIKO)/PLN
0.002603692
1 The Epiko(EPIKO)/RON
лв0.003090096
1 The Epiko(EPIKO)/SEK
kr0.006823962
1 The Epiko(EPIKO)/BGN
лв0.001194551
1 The Epiko(EPIKO)/HUF
Ft0.241649799
1 The Epiko(EPIKO)/CZK
0.014978382
1 The Epiko(EPIKO)/KWD
د.ك0.0002181665
1 The Epiko(EPIKO)/ILS
0.002410561
1 The Epiko(EPIKO)/NOK
kr0.007274601
1 The Epiko(EPIKO)/NZD
$0.001201704

The Epiko ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest The Epiko võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse The Epiko ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Epiko kohta

Kui palju on The Epiko (EPIKO) tänapäeval väärt?
Reaalajas EPIKO hind USD on 0.0007153 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EPIKO/USD hind?
Praegune hind EPIKO/USD on $ 0.0007153. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Epiko turukapitalisatsioon?
EPIKO turukapitalisatsioon on $ 124.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EPIKO ringlev varu?
EPIKO ringlev varu on 174.53M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EPIKO (ATH) hind?
EPIKO saavutab ATH hinna summas 0.03360438444652793 USD.
Mis oli kõigi aegade EPIKO madalaim (ATL) hind?
EPIKO nägi ATL hinda summas 0.000256123717200183 USD.
Milline on EPIKO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EPIKO kauplemismaht on $ 11.96K USD.
Kas EPIKO sel aastal kõrgemale ka suundub?
EPIKO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EPIKO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:39:21 (UTC+8)

The Epiko (EPIKO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EPIKO/USD kalkulaator

Summa

EPIKO
EPIKO
USD
USD

1 EPIKO = 0.0007153 USD

Kauplemine: EPIKO

EPIKOUSDT
$0.0007153
$0.0007153$0.0007153
+0.30%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu