The Epiko (EPIKO) reaalajas hind on $ 0.0007153. Viimase 24 tunni jooksul EPIKO kaubeldud madalaim $ 0.0007087 ja kõrgeim $ 0.0007177 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPIKOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03360438444652793 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000256123717200183.
Lüliajalise tootluse osas on EPIKO muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, +0.91% 24 tunni vältel -1.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
The Epiko (EPIKO) – turuteave
The Epiko praegune turukapitalisatsioon on $ 124.84K$ 11.96K 24 tunnise kauplemismahuga. EPIKO ringlev varu on 174.53M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 214.59K.
The Epiko (EPIKO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse The Epiko tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000006451
+0.91%
30 päeva
$ -0.000549
-43.43%
60 päeva
$ +0.0000598
+9.12%
90 päeva
$ -0.0002653
-27.06%
The Epiko Hinnamuutus täna
Täna registreeris EPIKO muutuse $ +0.000006451 (+0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
The Epiko 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000549 (-43.43%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
The Epiko 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EPIKO $ +0.0000598 (+9.12%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
The Epiko 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002653 (-27.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada The Epiko (EPIKO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem.
The Epiko on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Epiko investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EPIKO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse The Epiko kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Epiko ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
The Epiko hinna ennustus (USD)
Kui palju on The Epiko (EPIKO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Epiko (EPIKO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Epiko nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
The Epiko (EPIKO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPIKO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
The Epiko (EPIKO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas The Epiko osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Epiko osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
