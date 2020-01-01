TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TEH EPIK DUCK (EPIK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TEH EPIK DUCK (EPIK) teave Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago. Ametlik veebisait: https://epikduckcoin.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw Ostke EPIK kohe!

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TEH EPIK DUCK (EPIK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 846.67M $ 846.67M $ 846.67M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.043943 $ 0.043943 $ 0.043943 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 $ 0.001254185296328304 Praegune hind: $ 0.004661 $ 0.004661 $ 0.004661 Lisateave TEH EPIK DUCK (EPIK) hinna kohta

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EPIK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EPIK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EPIK tokeni tokenoomikat, avastage EPIK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EPIK Kas olete huvitatud TEH EPIK DUCK (EPIK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EPIK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EPIK MEXC-ist osta!

TEH EPIK DUCK (EPIK) hinna ajalugu EPIK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EPIK hinna ajalugu kohe!

EPIK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EPIK võiks suunduda? Meie EPIK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EPIK tokeni hinna ennustust kohe!

