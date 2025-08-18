TEH EPIK DUCK (EPIK) reaalajas hind on $ 0.005546. Viimase 24 tunni jooksul EPIK kaubeldud madalaim $ 0.005498 ja kõrgeim $ 0.005737 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05957419152210185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001254185296328304.
Lüliajalise tootluse osas on EPIK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TEH EPIK DUCK (EPIK) – turuteave
No.3927
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.89K
$ 3.89K$ 3.89K
$ 4.70M
$ 4.70M$ 4.70M
0.00
0.00 0.00
846,671,686.83
846,671,686.83 846,671,686.83
SOL
TEH EPIK DUCK praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.89K 24 tunnise kauplemismahuga. EPIK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 846671686.83. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TEH EPIK DUCK (EPIK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TEH EPIK DUCK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000901
+19.39%
60 päeva
$ +0.000761
+15.90%
90 päeva
$ +0.003024
+119.90%
TEH EPIK DUCK Hinnamuutus täna
Täna registreeris EPIK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TEH EPIK DUCK 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000901 (+19.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TEH EPIK DUCK 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EPIK $ +0.000761 (+15.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TEH EPIK DUCK 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003024 (+119.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TEH EPIK DUCK (EPIK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.
TEH EPIK DUCK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TEH EPIK DUCK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EPIK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TEH EPIK DUCK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TEH EPIK DUCK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TEH EPIK DUCK hinna ennustus (USD)
Kui palju on TEH EPIK DUCK (EPIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TEH EPIK DUCK (EPIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TEH EPIK DUCK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TEH EPIK DUCK (EPIK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TEH EPIK DUCK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TEH EPIK DUCK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.