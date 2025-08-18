Rohkem infot EPIK

TEH EPIK DUCK logo

TEH EPIK DUCK hind(EPIK)

1 EPIK/USD reaalajas hind:

$0.005546
$0.005546
0.00%1D
USD
TEH EPIK DUCK (EPIK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:07:57 (UTC+8)

TEH EPIK DUCK (EPIK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005498
$ 0.005498
24 h madal
$ 0.005737
$ 0.005737
24 h kõrge

$ 0.005498
$ 0.005498

$ 0.005737
$ 0.005737

$ 0.05957419152210185
$ 0.05957419152210185

$ 0.001254185296328304
$ 0.001254185296328304

0.00%

0.00%

+0.83%

+0.83%

TEH EPIK DUCK (EPIK) reaalajas hind on $ 0.005546. Viimase 24 tunni jooksul EPIK kaubeldud madalaim $ 0.005498 ja kõrgeim $ 0.005737 näitab aktiivset turu volatiivsust. EPIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05957419152210185 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001254185296328304.

Lüliajalise tootluse osas on EPIK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +0.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TEH EPIK DUCK (EPIK) – turuteave

No.3927

$ 0.00
$ 0.00

$ 3.89K
$ 3.89K

$ 4.70M
$ 4.70M

0.00
0.00

846,671,686.83
846,671,686.83

SOL

TEH EPIK DUCK praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 3.89K 24 tunnise kauplemismahuga. EPIK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 846671686.83. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TEH EPIK DUCK (EPIK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TEH EPIK DUCK tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000901+19.39%
60 päeva$ +0.000761+15.90%
90 päeva$ +0.003024+119.90%
TEH EPIK DUCK Hinnamuutus täna

Täna registreeris EPIK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TEH EPIK DUCK 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000901 (+19.39%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TEH EPIK DUCK 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EPIK $ +0.000761 (+15.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TEH EPIK DUCK 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.003024 (+119.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TEH EPIK DUCK (EPIK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TEH EPIK DUCK hinnaajaloo lehte.

Mis on TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TEH EPIK DUCK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EPIK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TEH EPIK DUCK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TEH EPIK DUCK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TEH EPIK DUCK hinna ennustus (USD)

Kui palju on TEH EPIK DUCK (EPIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TEH EPIK DUCK (EPIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TEH EPIK DUCK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TEH EPIK DUCK hinna ennustust kohe!

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TEH EPIK DUCK (EPIK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TEH EPIK DUCK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TEH EPIK DUCK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EPIK kohalike valuutade suhtes

1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/VND
145.94299
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/AUD
A$0.00842992
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/GBP
0.00404858
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/EUR
0.0047141
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/USD
$0.005546
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/MYR
RM0.02334866
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/TRY
0.22622134
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/JPY
¥0.815262
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/ARS
ARS$7.19321746
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/RUB
0.44207166
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/INR
0.48533046
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/IDR
Rp89.45160038
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/KRW
7.70272848
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/PHP
0.3136263
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/EGP
￡E.0.26764996
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/BRL
R$0.0299484
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/CAD
C$0.00765348
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/BDT
0.67350624
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/NGN
8.50612204
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/UAH
0.22855066
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/VES
Bs0.74871
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/CLP
$5.346344
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/PKR
Rs1.57107088
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/KZT
3.00265986
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/THB
฿0.1791358
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/TWD
NT$0.16654638
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/AED
د.إ0.02035382
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/CHF
Fr0.0044368
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/HKD
HK$0.04336972
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/AMD
֏2.12001396
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/MAD
.د.م0.04985854
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/MXN
$0.10465302
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/PLN
0.02018744
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/RON
лв0.02395872
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/SEK
kr0.0529643
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/BGN
лв0.00926182
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/HUF
Ft1.8723296
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/CZK
0.1159114
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/KWD
د.ك0.00169153
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/ILS
0.01869002
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/NOK
kr0.05651374
1 TEH EPIK DUCK(EPIK)/NZD
$0.00931728

TEH EPIK DUCK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TEH EPIK DUCK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse TEH EPIK DUCK ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TEH EPIK DUCK kohta

Kui palju on TEH EPIK DUCK (EPIK) tänapäeval väärt?
Reaalajas EPIK hind USD on 0.005546 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EPIK/USD hind?
Praegune hind EPIK/USD on $ 0.005546. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TEH EPIK DUCK turukapitalisatsioon?
EPIK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EPIK ringlev varu?
EPIK ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EPIK (ATH) hind?
EPIK saavutab ATH hinna summas 0.05957419152210185 USD.
Mis oli kõigi aegade EPIK madalaim (ATL) hind?
EPIK nägi ATL hinda summas 0.001254185296328304 USD.
Milline on EPIK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EPIK kauplemismaht on $ 3.89K USD.
Kas EPIK sel aastal kõrgemale ka suundub?
EPIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EPIK hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:07:57 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

