Mis on TEH EPIK DUCK (EPIK)

Memecoin created on a livestream by Mando (@rektmando) as a joke using pump.fun which ended up blowing up in popularity. The meme is related to a duck which was popular in gaming circles 15 years ago.

TEH EPIK DUCK on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TEH EPIK DUCK investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida EPIK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse TEH EPIK DUCK kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TEH EPIK DUCK ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TEH EPIK DUCK hinna ennustus (USD)

Kui palju on TEH EPIK DUCK (EPIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TEH EPIK DUCK (EPIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TEH EPIK DUCK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TEH EPIK DUCK hinna ennustust kohe!

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika

TEH EPIK DUCK (EPIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EPIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TEH EPIK DUCK (EPIK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TEH EPIK DUCK osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TEH EPIK DUCK osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EPIK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

TEH EPIK DUCK ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TEH EPIK DUCK võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TEH EPIK DUCK kohta Kui palju on TEH EPIK DUCK (EPIK) tänapäeval väärt? Reaalajas EPIK hind USD on 0.005546 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EPIK/USD hind? $ 0.005546 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EPIK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on TEH EPIK DUCK turukapitalisatsioon? EPIK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EPIK ringlev varu? EPIK ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EPIK (ATH) hind? EPIK saavutab ATH hinna summas 0.05957419152210185 USD . Mis oli kõigi aegade EPIK madalaim (ATL) hind? EPIK nägi ATL hinda summas 0.001254185296328304 USD . Milline on EPIK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EPIK kauplemismaht on $ 3.89K USD . Kas EPIK sel aastal kõrgemale ka suundub? EPIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EPIK hinna ennustust

TEH EPIK DUCK (EPIK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.