Mis on EOS (EOS)

EOS tokens are ERC-20 compatible tokens distributed on the Ethereum blockchain pursuant to a related ERC-20 smart contract (the “EOS Tokens”). EOS featured in powerful infrastructure for decentralized application and token distribution takes place over 341 days.

EOS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EOS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida EOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse EOS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EOS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EOS hinna ennustus (USD)

Kui palju on EOS (EOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EOS (EOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EOS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EOS hinna ennustust kohe!

EOS (EOS) tokenoomika

EOS (EOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EOS (EOS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EOS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EOS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EOS kohalike valuutade suhtes

1 EOS(EOS)/VND ₫ -- 1 EOS(EOS)/AUD A$ -- 1 EOS(EOS)/GBP ￡ -- 1 EOS(EOS)/EUR € -- 1 EOS(EOS)/USD $ -- 1 EOS(EOS)/MYR RM -- 1 EOS(EOS)/TRY ₺ -- 1 EOS(EOS)/JPY ¥ -- 1 EOS(EOS)/ARS ARS$ -- 1 EOS(EOS)/RUB ₽ -- 1 EOS(EOS)/INR ₹ -- 1 EOS(EOS)/IDR Rp -- 1 EOS(EOS)/KRW ₩ -- 1 EOS(EOS)/PHP ₱ -- 1 EOS(EOS)/EGP ￡E. -- 1 EOS(EOS)/BRL R$ -- 1 EOS(EOS)/CAD C$ -- 1 EOS(EOS)/BDT ৳ -- 1 EOS(EOS)/NGN ₦ -- 1 EOS(EOS)/COP $ -- 1 EOS(EOS)/ZAR R. -- 1 EOS(EOS)/UAH ₴ -- 1 EOS(EOS)/VES Bs -- 1 EOS(EOS)/CLP $ -- 1 EOS(EOS)/PKR Rs -- 1 EOS(EOS)/KZT ₸ -- 1 EOS(EOS)/THB ฿ -- 1 EOS(EOS)/TWD NT$ -- 1 EOS(EOS)/AED د.إ -- 1 EOS(EOS)/CHF Fr -- 1 EOS(EOS)/HKD HK$ -- 1 EOS(EOS)/AMD ֏ -- 1 EOS(EOS)/MAD .د.م -- 1 EOS(EOS)/MXN $ -- 1 EOS(EOS)/SAR ريال -- 1 EOS(EOS)/PLN zł -- 1 EOS(EOS)/RON лв -- 1 EOS(EOS)/SEK kr -- 1 EOS(EOS)/BGN лв -- 1 EOS(EOS)/HUF Ft -- 1 EOS(EOS)/CZK Kč -- 1 EOS(EOS)/KWD د.ك -- 1 EOS(EOS)/ILS ₪ -- 1 EOS(EOS)/AOA Kz -- 1 EOS(EOS)/BHD .د.ب -- 1 EOS(EOS)/BMD $ -- 1 EOS(EOS)/DKK kr -- 1 EOS(EOS)/HNL L -- 1 EOS(EOS)/MUR ₨ -- 1 EOS(EOS)/NAD $ -- 1 EOS(EOS)/NOK kr -- 1 EOS(EOS)/NZD $ -- 1 EOS(EOS)/PAB B/. -- 1 EOS(EOS)/PGK K -- 1 EOS(EOS)/QAR ر.ق -- 1 EOS(EOS)/RSD дин. --

Proovige konverterit

EOS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EOS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EOS kohta Kui palju on EOS (EOS) tänapäeval väärt? Reaalajas EOS hind USD on -- USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EOS/USD hind? -- . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EOS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on EOS turukapitalisatsioon? EOS turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EOS ringlev varu? EOS ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EOS (ATH) hind? EOS saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade EOS madalaim (ATL) hind? EOS nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on EOS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EOS kauplemismaht on -- USD . Kas EOS sel aastal kõrgemale ka suundub? EOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EOS hinna ennustust

EOS (EOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-18 17:40:00 Valdkonna uudised Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours 08-18 10:12:00 Valdkonna uudised Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused? Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.