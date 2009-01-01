enfineo (ENF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi enfineo (ENF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

enfineo (ENF) teave enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application. Ametlik veebisait: https://enfineo.com/ Valge raamat: https://enfineo.gitbook.io/enfineo-whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x418F9e4976f467EFDB31b2009ac69a7E30Ef58B7 Ostke ENF kohe!

enfineo (ENF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage enfineo (ENF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 110.00M $ 110.00M $ 110.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.222 $ 0.222 $ 0.222 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 $ 0.007643826912459699 Praegune hind: $ 0.02557 $ 0.02557 $ 0.02557 Lisateave enfineo (ENF) hinna kohta

enfineo (ENF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud enfineo (ENF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ENF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ENF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ENF tokeni tokenoomikat, avastage ENF tokeni reaalajas hinda!

enfineo (ENF) hinna ajalugu ENF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ENF hinna ajalugu kohe!

ENF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ENF võiks suunduda? Meie ENF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ENF tokeni hinna ennustust kohe!

