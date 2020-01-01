EtherMail (EMT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EtherMail (EMT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EtherMail (EMT) teave EtherMail is the leading Web3 email platform bridging the gap between Web2 and Web3. For businesses and brands, EtherMail increases reach and engagement and helps to build lasting relationships by sharing relevant content with NFT and Token holders. Ametlik veebisait: https://ethermail.io Valge raamat: https://ethermail.io/emt/whitepaper Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xe2c86869216ac578bd62a4b8313770d9ee359a05 Ostke EMT kohe!

EtherMail (EMT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EtherMail (EMT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.4355 $ 0.4355 $ 0.4355 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002792690901643398 $ 0.002792690901643398 $ 0.002792690901643398 Praegune hind: $ 0.004004 $ 0.004004 $ 0.004004 Lisateave EtherMail (EMT) hinna kohta

EtherMail (EMT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EtherMail (EMT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EMT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EMT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EMT tokeni tokenoomikat, avastage EMT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EMT Kas olete huvitatud EtherMail (EMT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EMT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EMT MEXC-ist osta!

EtherMail (EMT) hinna ajalugu EMT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EMT hinna ajalugu kohe!

EMT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EMT võiks suunduda? Meie EMT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EMT tokeni hinna ennustust kohe!

