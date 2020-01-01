Emerald (EMRLD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Emerald (EMRLD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Emerald (EMRLD) teave The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire. Ametlik veebisait: https://emeraldco.io Valge raamat: https://docsend.com/view/gi3fgye83v68g4e2 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xebb1afb0a4ddc9b1f84d9aa72ff956cd1c1eb4be Ostke EMRLD kohe!

Emerald (EMRLD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Emerald (EMRLD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.049 $ 0.049 $ 0.049 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 $ 0.000493232335467021 Praegune hind: $ 0.001028 $ 0.001028 $ 0.001028 Lisateave Emerald (EMRLD) hinna kohta

Emerald (EMRLD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Emerald (EMRLD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EMRLD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EMRLD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EMRLD tokeni tokenoomikat, avastage EMRLD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EMRLD Kas olete huvitatud Emerald (EMRLD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EMRLD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EMRLD MEXC-ist osta!

Emerald (EMRLD) hinna ajalugu EMRLD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EMRLD hinna ajalugu kohe!

EMRLD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EMRLD võiks suunduda? Meie EMRLD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EMRLD tokeni hinna ennustust kohe!

