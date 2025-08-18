Rohkem infot EMRLD

EMRLD Hinnainfo

EMRLD Valge raamat

EMRLD Ametlik veebisait

EMRLD Tokenoomika

EMRLD Hinnaprognoos

EMRLD Ajalugu

EMRLD – ostujuhend

EMRLD-usaldusraha valuutakonverter

EMRLD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Emerald logo

Emerald hind(EMRLD)

1 EMRLD/USD reaalajas hind:

$0.001126
$0.001126$0.001126
0.00%1D
USD
Emerald (EMRLD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:07:37 (UTC+8)

Emerald (EMRLD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001029
$ 0.001029$ 0.001029
24 h madal
$ 0.001269
$ 0.001269$ 0.001269
24 h kõrge

$ 0.001029
$ 0.001029$ 0.001029

$ 0.001269
$ 0.001269$ 0.001269

$ 0.04794088419325597
$ 0.04794088419325597$ 0.04794088419325597

$ 0.000493232335467021
$ 0.000493232335467021$ 0.000493232335467021

-5.94%

0.00%

-10.71%

-10.71%

Emerald (EMRLD) reaalajas hind on $ 0.001126. Viimase 24 tunni jooksul EMRLD kaubeldud madalaim $ 0.001029 ja kõrgeim $ 0.001269 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMRLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04794088419325597 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000493232335467021.

Lüliajalise tootluse osas on EMRLD muutunud -5.94% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -10.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Emerald (EMRLD) – turuteave

No.5250

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.18K
$ 4.18K$ 4.18K

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Emerald praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 4.18K 24 tunnise kauplemismahuga. EMRLD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13M.

Emerald (EMRLD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Emerald tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000315+38.84%
60 päeva$ +0.00044+64.13%
90 päeva$ -0.000279-19.86%
Emerald Hinnamuutus täna

Täna registreeris EMRLD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Emerald 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000315 (+38.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Emerald 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EMRLD $ +0.00044 (+64.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Emerald 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000279 (-19.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Emerald (EMRLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Emerald hinnaajaloo lehte.

Mis on Emerald (EMRLD)

The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire.

Emerald on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Emerald investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EMRLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Emerald kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Emerald ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Emerald hinna ennustus (USD)

Kui palju on Emerald (EMRLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Emerald (EMRLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Emerald nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Emerald hinna ennustust kohe!

Emerald (EMRLD) tokenoomika

Emerald (EMRLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMRLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Emerald (EMRLD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Emerald osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Emerald osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EMRLD kohalike valuutade suhtes

1 Emerald(EMRLD)/VND
29.63069
1 Emerald(EMRLD)/AUD
A$0.00171152
1 Emerald(EMRLD)/GBP
0.00082198
1 Emerald(EMRLD)/EUR
0.0009571
1 Emerald(EMRLD)/USD
$0.001126
1 Emerald(EMRLD)/MYR
RM0.00474046
1 Emerald(EMRLD)/TRY
0.04592954
1 Emerald(EMRLD)/JPY
¥0.165522
1 Emerald(EMRLD)/ARS
ARS$1.46043326
1 Emerald(EMRLD)/RUB
0.08975346
1 Emerald(EMRLD)/INR
0.09853626
1 Emerald(EMRLD)/IDR
Rp18.16128778
1 Emerald(EMRLD)/KRW
1.56387888
1 Emerald(EMRLD)/PHP
0.0636753
1 Emerald(EMRLD)/EGP
￡E.0.05434076
1 Emerald(EMRLD)/BRL
R$0.0060804
1 Emerald(EMRLD)/CAD
C$0.00155388
1 Emerald(EMRLD)/BDT
0.13674144
1 Emerald(EMRLD)/NGN
1.72699124
1 Emerald(EMRLD)/UAH
0.04640246
1 Emerald(EMRLD)/VES
Bs0.15201
1 Emerald(EMRLD)/CLP
$1.085464
1 Emerald(EMRLD)/PKR
Rs0.31897328
1 Emerald(EMRLD)/KZT
0.60962766
1 Emerald(EMRLD)/THB
฿0.0363698
1 Emerald(EMRLD)/TWD
NT$0.03381378
1 Emerald(EMRLD)/AED
د.إ0.00413242
1 Emerald(EMRLD)/CHF
Fr0.0009008
1 Emerald(EMRLD)/HKD
HK$0.00880532
1 Emerald(EMRLD)/AMD
֏0.43042476
1 Emerald(EMRLD)/MAD
.د.م0.01012274
1 Emerald(EMRLD)/MXN
$0.02124762
1 Emerald(EMRLD)/PLN
0.00409864
1 Emerald(EMRLD)/RON
лв0.00486432
1 Emerald(EMRLD)/SEK
kr0.0107533
1 Emerald(EMRLD)/BGN
лв0.00188042
1 Emerald(EMRLD)/HUF
Ft0.3801376
1 Emerald(EMRLD)/CZK
0.0235334
1 Emerald(EMRLD)/KWD
د.ك0.00034343
1 Emerald(EMRLD)/ILS
0.00379462
1 Emerald(EMRLD)/NOK
kr0.01147394
1 Emerald(EMRLD)/NZD
$0.00189168

Emerald ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Emerald võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Emerald ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Emerald kohta

Kui palju on Emerald (EMRLD) tänapäeval väärt?
Reaalajas EMRLD hind USD on 0.001126 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EMRLD/USD hind?
Praegune hind EMRLD/USD on $ 0.001126. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Emerald turukapitalisatsioon?
EMRLD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EMRLD ringlev varu?
EMRLD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EMRLD (ATH) hind?
EMRLD saavutab ATH hinna summas 0.04794088419325597 USD.
Mis oli kõigi aegade EMRLD madalaim (ATL) hind?
EMRLD nägi ATL hinda summas 0.000493232335467021 USD.
Milline on EMRLD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EMRLD kauplemismaht on $ 4.18K USD.
Kas EMRLD sel aastal kõrgemale ka suundub?
EMRLD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EMRLD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:07:37 (UTC+8)

Emerald (EMRLD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EMRLD/USD kalkulaator

Summa

EMRLD
EMRLD
USD
USD

1 EMRLD = 0.001126 USD

Kauplemine: EMRLD

EMRLDUSDT
$0.001126
$0.001126$0.001126
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu