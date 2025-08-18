Emerald (EMRLD) reaalajas hind on $ 0.001126. Viimase 24 tunni jooksul EMRLD kaubeldud madalaim $ 0.001029 ja kõrgeim $ 0.001269 näitab aktiivset turu volatiivsust. EMRLDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04794088419325597 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000493232335467021.
Lüliajalise tootluse osas on EMRLD muutunud -5.94% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -10.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Emerald (EMRLD) – turuteave
Emerald praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 4.18K 24 tunnise kauplemismahuga. EMRLD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.13M.
Emerald (EMRLD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Emerald tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000315
+38.84%
60 päeva
$ +0.00044
+64.13%
90 päeva
$ -0.000279
-19.86%
Emerald Hinnamuutus täna
Täna registreeris EMRLD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Emerald 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000315 (+38.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Emerald 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EMRLD $ +0.00044 (+64.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Emerald 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000279 (-19.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Emerald (EMRLD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Emerald Co project is a first mover in this space giving users revenue share opportunities from several sources such as profits from the emerald mines, wholesale and retail sales of emeralds, rental and auction profits of high-end luxury jewelry, providing the real-world connection to real-world assets. Own part of the process, and be part of the Emerald Empire.
Emerald on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Emerald investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EMRLD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Emerald kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Emerald ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Emerald hinna ennustus (USD)
Kui palju on Emerald (EMRLD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Emerald (EMRLD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Emerald nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Emerald (EMRLD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EMRLD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Emerald (EMRLD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Emerald osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Emerald osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.