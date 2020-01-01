ELYS (ELYS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ELYS (ELYS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ELYS (ELYS) teave Elys is a layer 1 blockchain that brings a suite of Defi products and features fueled by Wallet and Chain Abstraction. Through its revolutionary self-custody universal liquidity design, it transforms the fragmented Web3 landscape into a cohesive and efficient ecosystem. This empowers both novice and pro users to easily manage their assets & trade across different chains with speed & ease all on one platform. Ametlik veebisait: https://elys.network Valge raamat: https://elys-network.gitbook.io/docs Plokiahela Explorer: https://explorer.elys.network/ Ostke ELYS kohe!

ELYS (ELYS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ELYS (ELYS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 149.68M $ 149.68M $ 149.68M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.10M $ 10.10M $ 10.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.1275 $ 1.1275 $ 1.1275 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03989541529864823 $ 0.03989541529864823 $ 0.03989541529864823 Praegune hind: $ 0.0505 $ 0.0505 $ 0.0505 Lisateave ELYS (ELYS) hinna kohta

ELYS (ELYS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ELYS (ELYS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELYS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELYS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELYS tokeni tokenoomikat, avastage ELYS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ELYS Kas olete huvitatud ELYS (ELYS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ELYS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ELYS MEXC-ist osta!

ELYS (ELYS) hinna ajalugu ELYS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELYS hinna ajalugu kohe!

ELYS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELYS võiks suunduda? Meie ELYS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELYS tokeni hinna ennustust kohe!

