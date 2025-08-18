ELYS (ELYS) reaalajas hind on $ 0.0592. Viimase 24 tunni jooksul ELYS kaubeldud madalaim $ 0.0488 ja kõrgeim $ 0.0633 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0149121439644986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03989541529864823.
Lüliajalise tootluse osas on ELYS muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +20.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ELYS (ELYS) – turuteave
No.4933
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 149.99K
$ 149.99K$ 149.99K
$ 11.84M
$ 11.84M$ 11.84M
0.00
0.00 0.00
200,000,000
200,000,000 200,000,000
149,683,656
149,683,656 149,683,656
0.00%
ELYS
ELYS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 149.99K 24 tunnise kauplemismahuga. ELYS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 149683656. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.84M.
ELYS (ELYS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ELYS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0146
-19.79%
60 päeva
$ -0.0484
-44.99%
90 päeva
$ -0.1377
-69.94%
ELYS Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELYS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ELYS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0146 (-19.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ELYS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELYS $ -0.0484 (-44.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ELYS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1377 (-69.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ELYS (ELYS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Elys is a layer 1 blockchain that brings a suite of Defi products and features fueled by Wallet and Chain Abstraction. Through its revolutionary self-custody universal liquidity design, it transforms the fragmented Web3 landscape into a cohesive and efficient ecosystem. This empowers both novice and pro users to easily manage their assets & trade across different chains with speed & ease all on one platform.
ELYS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ELYS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ELYS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ELYS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ELYS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ELYS hinna ennustus (USD)
Kui palju on ELYS (ELYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ELYS (ELYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ELYS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ELYS (ELYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ELYS (ELYS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ELYS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ELYS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.