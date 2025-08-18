Rohkem infot ELYS

ELYS Hinnainfo

ELYS Valge raamat

ELYS Ametlik veebisait

ELYS Tokenoomika

ELYS Hinnaprognoos

ELYS Ajalugu

ELYS – ostujuhend

ELYS-usaldusraha valuutakonverter

ELYS Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ELYS logo

ELYS hind(ELYS)

1 ELYS/USD reaalajas hind:

$0.0592
$0.0592$0.0592
0.00%1D
USD
ELYS (ELYS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:07:26 (UTC+8)

ELYS (ELYS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0488
$ 0.0488$ 0.0488
24 h madal
$ 0.0633
$ 0.0633$ 0.0633
24 h kõrge

$ 0.0488
$ 0.0488$ 0.0488

$ 0.0633
$ 0.0633$ 0.0633

$ 1.0149121439644986
$ 1.0149121439644986$ 1.0149121439644986

$ 0.03989541529864823
$ 0.03989541529864823$ 0.03989541529864823

+0.33%

0.00%

+20.08%

+20.08%

ELYS (ELYS) reaalajas hind on $ 0.0592. Viimase 24 tunni jooksul ELYS kaubeldud madalaim $ 0.0488 ja kõrgeim $ 0.0633 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELYSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0149121439644986 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03989541529864823.

Lüliajalise tootluse osas on ELYS muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +20.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ELYS (ELYS) – turuteave

No.4933

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 149.99K
$ 149.99K$ 149.99K

$ 11.84M
$ 11.84M$ 11.84M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

149,683,656
149,683,656 149,683,656

0.00%

ELYS

ELYS praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 149.99K 24 tunnise kauplemismahuga. ELYS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 149683656. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.84M.

ELYS (ELYS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ELYS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0146-19.79%
60 päeva$ -0.0484-44.99%
90 päeva$ -0.1377-69.94%
ELYS Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELYS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ELYS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0146 (-19.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ELYS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELYS $ -0.0484 (-44.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ELYS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1377 (-69.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ELYS (ELYS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ELYS hinnaajaloo lehte.

Mis on ELYS (ELYS)

Elys is a layer 1 blockchain that brings a suite of Defi products and features fueled by Wallet and Chain Abstraction. Through its revolutionary self-custody universal liquidity design, it transforms the fragmented Web3 landscape into a cohesive and efficient ecosystem. This empowers both novice and pro users to easily manage their assets & trade across different chains with speed & ease all on one platform.

ELYS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ELYS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELYS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ELYS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ELYS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ELYS hinna ennustus (USD)

Kui palju on ELYS (ELYS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ELYS (ELYS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ELYS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ELYS hinna ennustust kohe!

ELYS (ELYS) tokenoomika

ELYS (ELYS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELYS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ELYS (ELYS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ELYS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ELYS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELYS kohalike valuutade suhtes

1 ELYS(ELYS)/VND
1,557.848
1 ELYS(ELYS)/AUD
A$0.089984
1 ELYS(ELYS)/GBP
0.043216
1 ELYS(ELYS)/EUR
0.05032
1 ELYS(ELYS)/USD
$0.0592
1 ELYS(ELYS)/MYR
RM0.249232
1 ELYS(ELYS)/TRY
2.414768
1 ELYS(ELYS)/JPY
¥8.7024
1 ELYS(ELYS)/ARS
ARS$76.782992
1 ELYS(ELYS)/RUB
4.718832
1 ELYS(ELYS)/INR
5.180592
1 ELYS(ELYS)/IDR
Rp954.838576
1 ELYS(ELYS)/KRW
82.221696
1 ELYS(ELYS)/PHP
3.34776
1 ELYS(ELYS)/EGP
￡E.2.856992
1 ELYS(ELYS)/BRL
R$0.31968
1 ELYS(ELYS)/CAD
C$0.081696
1 ELYS(ELYS)/BDT
7.189248
1 ELYS(ELYS)/NGN
90.797408
1 ELYS(ELYS)/UAH
2.439632
1 ELYS(ELYS)/VES
Bs7.992
1 ELYS(ELYS)/CLP
$57.0688
1 ELYS(ELYS)/PKR
Rs16.770176
1 ELYS(ELYS)/KZT
32.051472
1 ELYS(ELYS)/THB
฿1.91216
1 ELYS(ELYS)/TWD
NT$1.777776
1 ELYS(ELYS)/AED
د.إ0.217264
1 ELYS(ELYS)/CHF
Fr0.04736
1 ELYS(ELYS)/HKD
HK$0.462944
1 ELYS(ELYS)/AMD
֏22.629792
1 ELYS(ELYS)/MAD
.د.م0.532208
1 ELYS(ELYS)/MXN
$1.117104
1 ELYS(ELYS)/PLN
0.215488
1 ELYS(ELYS)/RON
лв0.255744
1 ELYS(ELYS)/SEK
kr0.56536
1 ELYS(ELYS)/BGN
лв0.098864
1 ELYS(ELYS)/HUF
Ft19.98592
1 ELYS(ELYS)/CZK
1.23728
1 ELYS(ELYS)/KWD
د.ك0.018056
1 ELYS(ELYS)/ILS
0.199504
1 ELYS(ELYS)/NOK
kr0.603248
1 ELYS(ELYS)/NZD
$0.099456

ELYS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ELYS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ELYS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ELYS kohta

Kui palju on ELYS (ELYS) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELYS hind USD on 0.0592 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELYS/USD hind?
Praegune hind ELYS/USD on $ 0.0592. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ELYS turukapitalisatsioon?
ELYS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELYS ringlev varu?
ELYS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELYS (ATH) hind?
ELYS saavutab ATH hinna summas 1.0149121439644986 USD.
Mis oli kõigi aegade ELYS madalaim (ATL) hind?
ELYS nägi ATL hinda summas 0.03989541529864823 USD.
Milline on ELYS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELYS kauplemismaht on $ 149.99K USD.
Kas ELYS sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELYS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELYS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:07:26 (UTC+8)

ELYS (ELYS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ELYS/USD kalkulaator

Summa

ELYS
ELYS
USD
USD

1 ELYS = 0.0592 USD

Kauplemine: ELYS

ELYSUSDT
$0.0592
$0.0592$0.0592
+0.33%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu