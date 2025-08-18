Elysium (ELY) reaalajas hind on $ 0.0025. Viimase 24 tunni jooksul ELY kaubeldud madalaim $ 0.0025 ja kõrgeim $ 0.00321 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELYkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on ELY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -40.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Elysium (ELY) – turuteave
$ 180.46
$ 2.50M
1,000,000,000
Elysium praegune turukapitalisatsioon on --$ 180.46 24 tunnise kauplemismahuga. ELY ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Elysium (ELY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Elysium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00152
-37.82%
60 päeva
$ -0.00156
-38.43%
90 päeva
$ -0.00209
-45.54%
Elysium Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Elysium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00152 (-37.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Elysium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELY $ -0.00156 (-38.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Elysium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00209 (-45.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Elysium (ELY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vulcan Forged encompasses a blockchain gaming studio (Vulcan Studios), a layer 1 blockchain (Elysium) and a metaverse builder (MetaScapes), targeting game players who also want to earn and be part of the metaverse. The is the first ever blockchain built specifically for gamers, the gaming industry and the metaverse. We are targeting the gaming companies and studios who want to build in web3 gaming or who have web2 games and want to step up to web3.
Elysium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Elysium (ELY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elysium (ELY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elysium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Elysium (ELY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Elysium (ELY) ostujuhend
