Elysium logo

Elysium hind(ELY)

1 ELY/USD reaalajas hind:

$0.0025
$0.0025$0.0025
0.00%1D
USD
Elysium (ELY) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 03:39:00 (UTC+8)

Elysium (ELY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025
24 h madal
$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321
24 h kõrge

$ 0.0025
$ 0.0025$ 0.0025

$ 0.00321
$ 0.00321$ 0.00321

Elysium (ELY) reaalajas hind on $ 0.0025. Viimase 24 tunni jooksul ELY kaubeldud madalaim $ 0.0025 ja kõrgeim $ 0.00321 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on ELY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -40.48% viimase 7 päeva jooksul.

Elysium (ELY) – turuteave

$ 180.46
$ 180.46$ 180.46

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

LAVA

Elysium praegune turukapitalisatsioon on $ 180.46 24 tunnise kauplemismahuga. ELY ringlev varu on 1000000000 koguvaru.

Elysium (ELY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Elysium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00152-37.82%
60 päeva$ -0.00156-38.43%
90 päeva$ -0.00209-45.54%
Elysium Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Elysium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00152 (-37.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Elysium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELY $ -0.00156 (-38.43%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Elysium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00209 (-45.54%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Elysium (ELY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Elysium hinnaajaloo lehte.

Mis on Elysium (ELY)

Vulcan Forged encompasses a blockchain gaming studio (Vulcan Studios), a layer 1 blockchain (Elysium) and a metaverse builder (MetaScapes), targeting game players who also want to earn and be part of the metaverse. The is the first ever blockchain built specifically for gamers, the gaming industry and the metaverse. We are targeting the gaming companies and studios who want to build in web3 gaming or who have web2 games and want to step up to web3.

Elysium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Elysium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Elysium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Elysium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Elysium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elysium (ELY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elysium (ELY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elysium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elysium hinna ennustust kohe!

Elysium (ELY) tokenoomika

Elysium (ELY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Elysium (ELY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Elysium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Elysium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELY kohalike valuutade suhtes

1 Elysium(ELY)/VND
65.7875
1 Elysium(ELY)/AUD
A$0.003825
1 Elysium(ELY)/GBP
0.001825
1 Elysium(ELY)/EUR
0.002125
1 Elysium(ELY)/USD
$0.0025
1 Elysium(ELY)/MYR
RM0.010525
1 Elysium(ELY)/TRY
0.101975
1 Elysium(ELY)/JPY
¥0.3675
1 Elysium(ELY)/ARS
ARS$3.242525
1 Elysium(ELY)/RUB
0.199375
1 Elysium(ELY)/INR
0.218775
1 Elysium(ELY)/IDR
Rp40.322575
1 Elysium(ELY)/KRW
3.4722
1 Elysium(ELY)/PHP
0.141375
1 Elysium(ELY)/EGP
￡E.0.1207
1 Elysium(ELY)/BRL
R$0.0135
1 Elysium(ELY)/CAD
C$0.00345
1 Elysium(ELY)/BDT
0.3036
1 Elysium(ELY)/NGN
3.83435
1 Elysium(ELY)/UAH
0.103025
1 Elysium(ELY)/VES
Bs0.3375
1 Elysium(ELY)/CLP
$2.41
1 Elysium(ELY)/PKR
Rs0.7082
1 Elysium(ELY)/KZT
1.353525
1 Elysium(ELY)/THB
฿0.081
1 Elysium(ELY)/TWD
NT$0.075075
1 Elysium(ELY)/AED
د.إ0.009175
1 Elysium(ELY)/CHF
Fr0.002
1 Elysium(ELY)/HKD
HK$0.01955
1 Elysium(ELY)/AMD
֏0.95565
1 Elysium(ELY)/MAD
.د.م0.022475
1 Elysium(ELY)/MXN
$0.046825
1 Elysium(ELY)/PLN
0.0091
1 Elysium(ELY)/RON
лв0.0108
1 Elysium(ELY)/SEK
kr0.02385
1 Elysium(ELY)/BGN
лв0.004175
1 Elysium(ELY)/HUF
Ft0.844575
1 Elysium(ELY)/CZK
0.05235
1 Elysium(ELY)/KWD
د.ك0.0007625
1 Elysium(ELY)/ILS
0.008425
1 Elysium(ELY)/NOK
kr0.025425
1 Elysium(ELY)/NZD
$0.0042

Elysium ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Elysium võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Elysium ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elysium kohta

Kui palju on Elysium (ELY) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELY hind USD on 0.0025 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELY/USD hind?
Praegune hind ELY/USD on $ 0.0025. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elysium turukapitalisatsioon?
ELY turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELY ringlev varu?
ELY ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELY (ATH) hind?
ELY saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade ELY madalaim (ATL) hind?
ELY nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on ELY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELY kauplemismaht on $ 180.46 USD.
Kas ELY sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELY hinna ennustust.
2025-08-18 03:39:00 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ELY/USD kalkulaator

Summa

ELY
ELY
USD
USD

1 ELY = 0.0025 USD

