Elaria (ELR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elaria (ELR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Elaria (ELR) teave Elaria (ELR) is a blockchain-powered gaming project that brings a rich, immersive fantasy world to life through strategic gameplay and token-driven mechanics. Inspired by the lore of classic trading card games, Elaria introduces players to the mystical realm of Mytherra, where powerful sorcerers known as Planescallers compete to restore balance to the shattered magic of the universe. Ametlik veebisait: https://www.elaria.xyz/ Valge raamat: https://elaria-kingdom.gitbook.io/elaria-whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xFf62028B335Eb08532F142188d45aBeEE2428259 Ostke ELR kohe!

Elaria (ELR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elaria (ELR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 787.00 $ 787.00 $ 787.00 Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0000000787 $ 0.0000000787 $ 0.0000000787 Lisateave Elaria (ELR) hinna kohta

Elaria (ELR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elaria (ELR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELR tokeni tokenoomikat, avastage ELR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ELR Kas olete huvitatud Elaria (ELR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ELR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ELR MEXC-ist osta!

Elaria (ELR) hinna ajalugu ELR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELR hinna ajalugu kohe!

ELR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELR võiks suunduda? Meie ELR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELR tokeni hinna ennustust kohe!

