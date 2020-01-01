Official Elon Coin (ELONSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Official Elon Coin (ELONSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Official Elon Coin (ELONSOL) teave The only Elon fan meme-coin. Ametlik veebisait: https://official-elon.xyz/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BftUiGB2iDkNDa8AKdhtLuJHHXiUfqLvTNmiXaSopump Ostke ELONSOL kohe!

Official Elon Coin (ELONSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Official Elon Coin (ELONSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000673819227438218 $ 0.000673819227438218 $ 0.000673819227438218 Praegune hind: $ 0.001014 $ 0.001014 $ 0.001014 Lisateave Official Elon Coin (ELONSOL) hinna kohta

Official Elon Coin (ELONSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Official Elon Coin (ELONSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELONSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELONSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELONSOL tokeni tokenoomikat, avastage ELONSOL tokeni reaalajas hinda!

