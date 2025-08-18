Rohkem infot ELONSOL

ELONSOL Hinnainfo

ELONSOL Ametlik veebisait

ELONSOL Tokenoomika

ELONSOL Hinnaprognoos

ELONSOL Ajalugu

ELONSOL – ostujuhend

ELONSOL-usaldusraha valuutakonverter

ELONSOL Hetketurg

ELONSOL USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Official Elon Coin logo

Official Elon Coin hind(ELONSOL)

1 ELONSOL/USD reaalajas hind:

$0.0010133
$0.0010133$0.0010133
-1.63%1D
USD
Official Elon Coin (ELONSOL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:28:04 (UTC+8)

Official Elon Coin (ELONSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001
$ 0.001$ 0.001
24 h madal
$ 0.00113
$ 0.00113$ 0.00113
24 h kõrge

$ 0.001
$ 0.001$ 0.001

$ 0.00113
$ 0.00113$ 0.00113

$ 0.010547733704073175
$ 0.010547733704073175$ 0.010547733704073175

$ 0.000673819227438218
$ 0.000673819227438218$ 0.000673819227438218

-0.27%

-1.63%

+0.59%

+0.59%

Official Elon Coin (ELONSOL) reaalajas hind on $ 0.0010126. Viimase 24 tunni jooksul ELONSOL kaubeldud madalaim $ 0.001 ja kõrgeim $ 0.00113 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELONSOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.010547733704073175 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000673819227438218.

Lüliajalise tootluse osas on ELONSOL muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -1.63% 24 tunni vältel +0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Official Elon Coin (ELONSOL) – turuteave

No.5292

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 68.61K
$ 68.61K$ 68.61K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

0.00
0.00 0.00

999,920,591
999,920,591 999,920,591

SOL

Official Elon Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 68.61K 24 tunnise kauplemismahuga. ELONSOL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999920591. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Official Elon Coin (ELONSOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Official Elon Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001679-1.63%
30 päeva$ -0.0003138-23.66%
60 päeva$ +0.0000492+5.10%
90 päeva$ +0.0002345+30.13%
Official Elon Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELONSOL muutuse $ -0.00001679 (-1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Official Elon Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003138 (-23.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Official Elon Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELONSOL $ +0.0000492 (+5.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Official Elon Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0002345 (+30.13%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Official Elon Coin (ELONSOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Official Elon Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Official Elon Coin (ELONSOL)

The only Elon fan meme-coin.

Official Elon Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Official Elon Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELONSOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Official Elon Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Official Elon Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Official Elon Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Official Elon Coin (ELONSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Official Elon Coin (ELONSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Official Elon Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Official Elon Coin hinna ennustust kohe!

Official Elon Coin (ELONSOL) tokenoomika

Official Elon Coin (ELONSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELONSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Official Elon Coin (ELONSOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Official Elon Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Official Elon Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELONSOL kohalike valuutade suhtes

1 Official Elon Coin(ELONSOL)/VND
26.646569
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/AUD
A$0.001539152
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/GBP
0.000739198
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/EUR
0.00086071
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/USD
$0.0010126
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/MYR
RM0.004263046
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/TRY
0.041303954
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/JPY
¥0.1488522
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/ARS
ARS$1.313352326
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/RUB
0.080714346
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/INR
0.088612626
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/IDR
Rp16.332255778
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/KRW
1.406379888
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/PHP
0.05726253
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/EGP
￡E.0.048868076
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/BRL
R$0.00546804
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/CAD
C$0.001397388
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/BDT
0.122970144
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/NGN
1.553065124
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/UAH
0.041729246
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/VES
Bs0.136701
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/CLP
$0.9761464
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/PKR
Rs0.286849328
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/KZT
0.548231766
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/THB
฿0.032798114
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/TWD
NT$0.030408378
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/AED
د.إ0.003716242
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/CHF
Fr0.00081008
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/HKD
HK$0.007918532
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/AMD
֏0.387076476
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/MAD
.د.م0.009103274
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/MXN
$0.019107762
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/PLN
0.003685864
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/RON
лв0.004374432
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/SEK
kr0.00967033
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/BGN
лв0.001691042
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/HUF
Ft0.34185376
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/CZK
0.02116334
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/KWD
د.ك0.000308843
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/ILS
0.003412462
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/NOK
kr0.010318394
1 Official Elon Coin(ELONSOL)/NZD
$0.001701168

Official Elon Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Official Elon Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Official Elon Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Official Elon Coin kohta

Kui palju on Official Elon Coin (ELONSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELONSOL hind USD on 0.0010126 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELONSOL/USD hind?
Praegune hind ELONSOL/USD on $ 0.0010126. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Official Elon Coin turukapitalisatsioon?
ELONSOL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELONSOL ringlev varu?
ELONSOL ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELONSOL (ATH) hind?
ELONSOL saavutab ATH hinna summas 0.010547733704073175 USD.
Mis oli kõigi aegade ELONSOL madalaim (ATL) hind?
ELONSOL nägi ATL hinda summas 0.000673819227438218 USD.
Milline on ELONSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELONSOL kauplemismaht on $ 68.61K USD.
Kas ELONSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELONSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELONSOL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:28:04 (UTC+8)

Official Elon Coin (ELONSOL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ELONSOL/USD kalkulaator

Summa

ELONSOL
ELONSOL
USD
USD

1 ELONSOL = 0.0010126 USD

Kauplemine: ELONSOL

ELONSOLUSDT
$0.0010133
$0.0010133$0.0010133
-1.65%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu