Elon for AfD (ELON4AFD) teave Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change. Ametlik veebisait: https://elon4afd.meme/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/BkYAUVMar1gLwuFLv2n5cmB6HhcNtvd86kU3gqAypump Ostke ELON4AFD kohe!

Elon for AfD (ELON4AFD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elon for AfD (ELON4AFD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 $ 0.00005718457428434 Praegune hind: $ 0.003787 $ 0.003787 $ 0.003787 Lisateave Elon for AfD (ELON4AFD) hinna kohta

Elon for AfD (ELON4AFD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elon for AfD (ELON4AFD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELON4AFD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELON4AFD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELON4AFD tokeni tokenoomikat, avastage ELON4AFD tokeni reaalajas hinda!

