Rohkem infot ELON4AFD

ELON4AFD Hinnainfo

ELON4AFD Ametlik veebisait

ELON4AFD Tokenoomika

ELON4AFD Hinnaprognoos

ELON4AFD Ajalugu

ELON4AFD – ostujuhend

ELON4AFD-usaldusraha valuutakonverter

ELON4AFD Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Elon for AfD logo

Elon for AfD hind(ELON4AFD)

1 ELON4AFD/USD reaalajas hind:

$0.004311
$0.004311$0.004311
-0.91%1D
USD
Elon for AfD (ELON4AFD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:27:53 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004293
$ 0.004293$ 0.004293
24 h madal
$ 0.004367
$ 0.004367$ 0.004367
24 h kõrge

$ 0.004293
$ 0.004293$ 0.004293

$ 0.004367
$ 0.004367$ 0.004367

$ 0.2476248248952964
$ 0.2476248248952964$ 0.2476248248952964

$ 0.00005718457428434
$ 0.00005718457428434$ 0.00005718457428434

+0.23%

-0.91%

+0.63%

+0.63%

Elon for AfD (ELON4AFD) reaalajas hind on $ 0.004311. Viimase 24 tunni jooksul ELON4AFD kaubeldud madalaim $ 0.004293 ja kõrgeim $ 0.004367 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELON4AFDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2476248248952964 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005718457428434.

Lüliajalise tootluse osas on ELON4AFD muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elon for AfD (ELON4AFD) – turuteave

No.5133

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K

$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M

0.00
0.00 0.00

999,971,569
999,971,569 999,971,569

SOL

Elon for AfD praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 56.65K 24 tunnise kauplemismahuga. ELON4AFD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999971569. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Elon for AfD (ELON4AFD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Elon for AfD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00003959-0.91%
30 päeva$ -0.000288-6.27%
60 päeva$ +0.000042+0.98%
90 päeva$ -0.004744-52.40%
Elon for AfD Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELON4AFD muutuse $ -0.00003959 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Elon for AfD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000288 (-6.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Elon for AfD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELON4AFD $ +0.000042 (+0.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Elon for AfD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004744 (-52.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Elon for AfD (ELON4AFD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Elon for AfD hinnaajaloo lehte.

Mis on Elon for AfD (ELON4AFD)

Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.

Elon for AfD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Elon for AfD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELON4AFD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Elon for AfD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Elon for AfD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Elon for AfD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elon for AfD (ELON4AFD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elon for AfD (ELON4AFD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elon for AfD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elon for AfD hinna ennustust kohe!

Elon for AfD (ELON4AFD) tokenoomika

Elon for AfD (ELON4AFD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELON4AFD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Elon for AfD (ELON4AFD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Elon for AfD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Elon for AfD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELON4AFD kohalike valuutade suhtes

1 Elon for AfD(ELON4AFD)/VND
113.443965
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/AUD
A$0.00655272
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/GBP
0.00314703
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/EUR
0.00366435
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/USD
$0.004311
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/MYR
RM0.01814931
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/TRY
0.17584569
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/JPY
¥0.633717
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/ARS
ARS$5.59141011
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/RUB
0.34362981
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/INR
0.37725561
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/IDR
Rp69.53224833
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/KRW
5.98746168
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/PHP
0.24378705
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/EGP
￡E.0.20804886
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/BRL
R$0.0232794
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/CAD
C$0.00594918
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/BDT
0.52352784
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/NGN
6.61195314
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/UAH
0.17765631
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/VES
Bs0.581985
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/CLP
$4.155804
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/PKR
Rs1.22122008
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/KZT
2.33401851
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/THB
฿0.13963329
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/TWD
NT$0.12945933
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/AED
د.إ0.01582137
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/CHF
Fr0.0034488
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/HKD
HK$0.03371202
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/AMD
֏1.64792286
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/MAD
.د.م0.03875589
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/MXN
$0.08134857
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/PLN
0.01569204
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/RON
лв0.01862352
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/SEK
kr0.04117005
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/BGN
лв0.00719937
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/HUF
Ft1.4553936
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/CZK
0.0900999
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/KWD
د.ك0.001314855
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/ILS
0.01452807
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/NOK
kr0.04392909
1 Elon for AfD(ELON4AFD)/NZD
$0.00724248

Elon for AfD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Elon for AfD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Elon for AfD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elon for AfD kohta

Kui palju on Elon for AfD (ELON4AFD) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELON4AFD hind USD on 0.004311 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELON4AFD/USD hind?
Praegune hind ELON4AFD/USD on $ 0.004311. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elon for AfD turukapitalisatsioon?
ELON4AFD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELON4AFD ringlev varu?
ELON4AFD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELON4AFD (ATH) hind?
ELON4AFD saavutab ATH hinna summas 0.2476248248952964 USD.
Mis oli kõigi aegade ELON4AFD madalaim (ATL) hind?
ELON4AFD nägi ATL hinda summas 0.00005718457428434 USD.
Milline on ELON4AFD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELON4AFD kauplemismaht on $ 56.65K USD.
Kas ELON4AFD sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELON4AFD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELON4AFD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:27:53 (UTC+8)

Elon for AfD (ELON4AFD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ELON4AFD/USD kalkulaator

Summa

ELON4AFD
ELON4AFD
USD
USD

1 ELON4AFD = 0.004311 USD

Kauplemine: ELON4AFD

ELON4AFDUSDT
$0.004311
$0.004311$0.004311
-0.71%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu