Elon for AfD (ELON4AFD) reaalajas hind on $ 0.004311. Viimase 24 tunni jooksul ELON4AFD kaubeldud madalaim $ 0.004293 ja kõrgeim $ 0.004367 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELON4AFDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2476248248952964 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005718457428434.
Lüliajalise tootluse osas on ELON4AFD muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +0.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Elon for AfD (ELON4AFD) – turuteave
No.5133
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 56.65K
$ 56.65K$ 56.65K
$ 4.31M
$ 4.31M$ 4.31M
0.00
0.00 0.00
999,971,569
999,971,569 999,971,569
SOL
Elon for AfD praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 56.65K 24 tunnise kauplemismahuga. ELON4AFD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999971569. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Elon for AfD (ELON4AFD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Elon for AfD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00003959
-0.91%
30 päeva
$ -0.000288
-6.27%
60 päeva
$ +0.000042
+0.98%
90 päeva
$ -0.004744
-52.40%
Elon for AfD Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELON4AFD muutuse $ -0.00003959 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Elon for AfD 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000288 (-6.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Elon for AfD 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELON4AFD $ +0.000042 (+0.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Elon for AfD 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004744 (-52.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Elon for AfD (ELON4AFD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Elon4AfD started as a lighthearted and humorous memecoin project but quickly evolved into a powerful and growing movement. It stands as a symbol of free speech, innovation, and sovereignty, bringing together a passionate community committed to driving meaningful change.
Elon for AfD hinna ennustus (USD)
Kui palju on Elon for AfD (ELON4AFD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elon for AfD (ELON4AFD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elon for AfD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Elon for AfD (ELON4AFD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELON4AFD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
