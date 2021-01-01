Elk Finance (ELK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elk Finance (ELK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Elk Finance (ELK) teave Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future! Ametlik veebisait: https://elk.finance Valge raamat: https://elk.finance/litepaper.html Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xeEeEEb57642040bE42185f49C52F7E9B38f8eeeE Ostke ELK kohe!

Elk Finance (ELK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elk Finance (ELK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 42.42M $ 42.42M $ 42.42M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.03098 $ 0.03098 $ 0.03098 Lisateave Elk Finance (ELK) hinna kohta

Elk Finance (ELK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elk Finance (ELK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELK tokeni tokenoomikat, avastage ELK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ELK Kas olete huvitatud Elk Finance (ELK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ELK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ELK MEXC-ist osta!

Elk Finance (ELK) hinna ajalugu ELK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELK hinna ajalugu kohe!

ELK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELK võiks suunduda? Meie ELK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELK tokeni hinna ennustust kohe!

