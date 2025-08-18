Mis on Elk Finance (ELK)

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance (ELK) tokenoomika

Elk Finance (ELK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Elk Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elk Finance kohta Kui palju on Elk Finance (ELK) tänapäeval väärt? Reaalajas ELK hind USD on 0.0323 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ELK/USD hind? $ 0.0323 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ELK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Elk Finance turukapitalisatsioon? ELK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ELK ringlev varu? ELK ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELK (ATH) hind? ELK saavutab ATH hinna summas 5.614785990043493 USD . Mis oli kõigi aegade ELK madalaim (ATL) hind? ELK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ELK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ELK kauplemismaht on $ 150.00 USD .

Värsked uudised

