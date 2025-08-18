Rohkem infot ELK

Elk Finance hind(ELK)

$0.0323
0.00%1D
Elk Finance (ELK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:23 (UTC+8)

Elk Finance (ELK) hinna teave (USD)

$ 0.0323
$ 0.0323$ 0.0323
+3.82%

Elk Finance (ELK) reaalajas hind on $ 0.0323. Viimase 24 tunni jooksul ELK kaubeldud madalaim $ 0.03158 ja kõrgeim $ 0.0323 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.614785990043493 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ELK muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elk Finance (ELK) – turuteave

Elk Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 150.00 24 tunnise kauplemismahuga. ELK ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 42424242. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.37M.

Elk Finance (ELK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Elk Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00038+1.19%
60 päeva$ +0.00025+0.78%
90 päeva$ -0.00336-9.43%
Elk Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELK muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Elk Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00038 (+1.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Elk Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELK $ +0.00025 (+0.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Elk Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00336 (-9.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Elk Finance (ELK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Elk Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Elk Finance (ELK)

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Elk Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Elk Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Elk Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Elk Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Elk Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elk Finance (ELK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elk Finance (ELK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elk Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elk Finance hinna ennustust kohe!

Elk Finance (ELK) tokenoomika

Elk Finance (ELK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Elk Finance (ELK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Elk Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Elk Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Kui palju on Elk Finance (ELK) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELK hind USD on 0.0323 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELK/USD hind?
Praegune hind ELK/USD on $ 0.0323. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elk Finance turukapitalisatsioon?
ELK turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELK ringlev varu?
ELK ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELK (ATH) hind?
ELK saavutab ATH hinna summas 5.614785990043493 USD.
Mis oli kõigi aegade ELK madalaim (ATL) hind?
ELK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ELK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELK kauplemismaht on $ 150.00 USD.
Kas ELK sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELK hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

