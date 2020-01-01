Eliza (ELIZA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eliza (ELIZA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eliza (ELIZA) teave ELIZA is a meme coin. Ametlik veebisait: https://www.elizawakesup.ai/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5voS9evDjxF589WuEub5i4ti7FWQmZCsAsyD5ucbuRqM Ostke ELIZA kohe!

Eliza (ELIZA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eliza (ELIZA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.17666 $ 0.17666 $ 0.17666 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 $ 0.001318565531956296 Praegune hind: $ 0.001789 $ 0.001789 $ 0.001789 Lisateave Eliza (ELIZA) hinna kohta

Eliza (ELIZA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eliza (ELIZA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELIZA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELIZA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELIZA tokeni tokenoomikat, avastage ELIZA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ELIZA Kas olete huvitatud Eliza (ELIZA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ELIZA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ELIZA MEXC-ist osta!

Eliza (ELIZA) hinna ajalugu ELIZA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELIZA hinna ajalugu kohe!

ELIZA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELIZA võiks suunduda? Meie ELIZA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELIZA tokeni hinna ennustust kohe!

