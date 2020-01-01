Elixir Games (ELIX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elixir Games (ELIX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Elixir Games (ELIX) teave Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Ametlik veebisait: https://elixir.games/ Valge raamat: https://whitepaper.elixir.games/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Ostke ELIX kohe!

Elixir Games (ELIX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elixir Games (ELIX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 993.05K $ 993.05K $ 993.05K Koguvaru: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ringlev varu: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.06M $ 6.06M $ 6.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 $ 0.002922262113844027 Praegune hind: $ 0.004038 $ 0.004038 $ 0.004038 Lisateave Elixir Games (ELIX) hinna kohta

Elixir Games (ELIX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elixir Games (ELIX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELIX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELIX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELIX tokeni tokenoomikat, avastage ELIX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ELIX Kas olete huvitatud Elixir Games (ELIX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ELIX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ELIX MEXC-ist osta!

Elixir Games (ELIX) hinna ajalugu ELIX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELIX hinna ajalugu kohe!

ELIX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELIX võiks suunduda? Meie ELIX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELIX tokeni hinna ennustust kohe!

