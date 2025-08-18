Elixir Games (ELIX) reaalajas hind on $ 0.004611. Viimase 24 tunni jooksul ELIX kaubeldud madalaim $ 0.004321 ja kõrgeim $ 0.004906 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18068135424224743 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002922262113844027.
Lüliajalise tootluse osas on ELIX muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel +27.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Elixir Games (ELIX) – turuteave
No.2079
$ 1.13M
$ 1.13M
$ 28.20K
$ 28.20K
$ 6.92M
$ 6.92M
245.93M
245.93M
1,500,000,000
1,500,000,000
1,499,994,210.560958
1,499,994,210.560958
16.39%
SOL
Elixir Games praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13M$ 28.20K 24 tunnise kauplemismahuga. ELIX ringlev varu on 245.93M, mille koguvaru on 1499994210.560958. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.92M.
Elixir Games (ELIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Elixir Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00004799
-1.03%
30 päeva
$ +0.000806
+21.18%
60 päeva
$ +0.000391
+9.26%
90 päeva
$ -0.001754
-27.56%
Elixir Games Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELIX muutuse $ -0.00004799 (-1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Elixir Games 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000806 (+21.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Elixir Games 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELIX $ +0.000391 (+9.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Elixir Games 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001754 (-27.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Elixir Games (ELIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.
Elixir Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Elixir Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ELIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Elixir Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Elixir Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Elixir Games hinna ennustus (USD)
Kui palju on Elixir Games (ELIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elixir Games (ELIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elixir Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Elixir Games (ELIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Elixir Games (ELIX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Elixir Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Elixir Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
