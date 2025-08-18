Mis on Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elixir Games (ELIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elixir Games (ELIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elixir Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Elixir Games (ELIX) tokenoomika

Elixir Games (ELIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Elixir Games (ELIX) ostujuhend

Elixir Games ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Elixir Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elixir Games kohta Kui palju on Elixir Games (ELIX) tänapäeval väärt? Reaalajas ELIX hind USD on 0.004611 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ELIX/USD hind? $ 0.004611 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ELIX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Elixir Games turukapitalisatsioon? ELIX turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ELIX ringlev varu? ELIX ringlev varu on 245.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELIX (ATH) hind? ELIX saavutab ATH hinna summas 0.18068135424224743 USD . Mis oli kõigi aegade ELIX madalaim (ATL) hind? ELIX nägi ATL hinda summas 0.002922262113844027 USD . Milline on ELIX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ELIX kauplemismaht on $ 28.20K USD . Kas ELIX sel aastal kõrgemale ka suundub? ELIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELIX hinna ennustust

Värsked uudised

