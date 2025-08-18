Rohkem infot ELIX

ELIX Hinnainfo

ELIX Valge raamat

ELIX Ametlik veebisait

ELIX Tokenoomika

ELIX Hinnaprognoos

ELIX Ajalugu

ELIX – ostujuhend

ELIX-usaldusraha valuutakonverter

ELIX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Elixir Games logo

Elixir Games hind(ELIX)

1 ELIX/USD reaalajas hind:

$0.004611
$0.004611$0.004611
-1.03%1D
USD
Elixir Games (ELIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:15 (UTC+8)

Elixir Games (ELIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004321
$ 0.004321$ 0.004321
24 h madal
$ 0.004906
$ 0.004906$ 0.004906
24 h kõrge

$ 0.004321
$ 0.004321$ 0.004321

$ 0.004906
$ 0.004906$ 0.004906

$ 0.18068135424224743
$ 0.18068135424224743$ 0.18068135424224743

$ 0.002922262113844027
$ 0.002922262113844027$ 0.002922262113844027

-0.48%

-1.03%

+27.16%

+27.16%

Elixir Games (ELIX) reaalajas hind on $ 0.004611. Viimase 24 tunni jooksul ELIX kaubeldud madalaim $ 0.004321 ja kõrgeim $ 0.004906 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18068135424224743 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002922262113844027.

Lüliajalise tootluse osas on ELIX muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, -1.03% 24 tunni vältel +27.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elixir Games (ELIX) – turuteave

No.2079

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

$ 28.20K
$ 28.20K$ 28.20K

$ 6.92M
$ 6.92M$ 6.92M

245.93M
245.93M 245.93M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,499,994,210.560958
1,499,994,210.560958 1,499,994,210.560958

16.39%

SOL

Elixir Games praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13M $ 28.20K 24 tunnise kauplemismahuga. ELIX ringlev varu on 245.93M, mille koguvaru on 1499994210.560958. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.92M.

Elixir Games (ELIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Elixir Games tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00004799-1.03%
30 päeva$ +0.000806+21.18%
60 päeva$ +0.000391+9.26%
90 päeva$ -0.001754-27.56%
Elixir Games Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELIX muutuse $ -0.00004799 (-1.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Elixir Games 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000806 (+21.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Elixir Games 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELIX $ +0.000391 (+9.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Elixir Games 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001754 (-27.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Elixir Games (ELIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Elixir Games hinnaajaloo lehte.

Mis on Elixir Games (ELIX)

Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade.

Elixir Games on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Elixir Games investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Elixir Games kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Elixir Games ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Elixir Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elixir Games (ELIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elixir Games (ELIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elixir Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elixir Games hinna ennustust kohe!

Elixir Games (ELIX) tokenoomika

Elixir Games (ELIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Elixir Games (ELIX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Elixir Games osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Elixir Games osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELIX kohalike valuutade suhtes

1 Elixir Games(ELIX)/VND
121.338465
1 Elixir Games(ELIX)/AUD
A$0.00700872
1 Elixir Games(ELIX)/GBP
0.00336603
1 Elixir Games(ELIX)/EUR
0.00391935
1 Elixir Games(ELIX)/USD
$0.004611
1 Elixir Games(ELIX)/MYR
RM0.01941231
1 Elixir Games(ELIX)/TRY
0.18808269
1 Elixir Games(ELIX)/JPY
¥0.677817
1 Elixir Games(ELIX)/ARS
ARS$5.98051311
1 Elixir Games(ELIX)/RUB
0.36754281
1 Elixir Games(ELIX)/INR
0.40350861
1 Elixir Games(ELIX)/IDR
Rp74.37095733
1 Elixir Games(ELIX)/KRW
6.40412568
1 Elixir Games(ELIX)/PHP
0.26075205
1 Elixir Games(ELIX)/EGP
￡E.0.22252686
1 Elixir Games(ELIX)/BRL
R$0.0248994
1 Elixir Games(ELIX)/CAD
C$0.00636318
1 Elixir Games(ELIX)/BDT
0.55995984
1 Elixir Games(ELIX)/NGN
7.07207514
1 Elixir Games(ELIX)/UAH
0.19001931
1 Elixir Games(ELIX)/VES
Bs0.622485
1 Elixir Games(ELIX)/CLP
$4.445004
1 Elixir Games(ELIX)/PKR
Rs1.30620408
1 Elixir Games(ELIX)/KZT
2.49644151
1 Elixir Games(ELIX)/THB
฿0.1489353
1 Elixir Games(ELIX)/TWD
NT$0.13846833
1 Elixir Games(ELIX)/AED
د.إ0.01692237
1 Elixir Games(ELIX)/CHF
Fr0.0036888
1 Elixir Games(ELIX)/HKD
HK$0.03605802
1 Elixir Games(ELIX)/AMD
֏1.76260086
1 Elixir Games(ELIX)/MAD
.د.م0.04145289
1 Elixir Games(ELIX)/MXN
$0.08700957
1 Elixir Games(ELIX)/PLN
0.01678404
1 Elixir Games(ELIX)/RON
лв0.01991952
1 Elixir Games(ELIX)/SEK
kr0.04403505
1 Elixir Games(ELIX)/BGN
лв0.00770037
1 Elixir Games(ELIX)/HUF
Ft1.5566736
1 Elixir Games(ELIX)/CZK
0.0963699
1 Elixir Games(ELIX)/KWD
د.ك0.001406355
1 Elixir Games(ELIX)/ILS
0.01553907
1 Elixir Games(ELIX)/NOK
kr0.04698609
1 Elixir Games(ELIX)/NZD
$0.00774648

Elixir Games ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Elixir Games võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Elixir Games ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elixir Games kohta

Kui palju on Elixir Games (ELIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELIX hind USD on 0.004611 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELIX/USD hind?
Praegune hind ELIX/USD on $ 0.004611. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elixir Games turukapitalisatsioon?
ELIX turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELIX ringlev varu?
ELIX ringlev varu on 245.93M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELIX (ATH) hind?
ELIX saavutab ATH hinna summas 0.18068135424224743 USD.
Mis oli kõigi aegade ELIX madalaim (ATL) hind?
ELIX nägi ATL hinda summas 0.002922262113844027 USD.
Milline on ELIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELIX kauplemismaht on $ 28.20K USD.
Kas ELIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELIX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:15 (UTC+8)

Elixir Games (ELIX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ELIX/USD kalkulaator

Summa

ELIX
ELIX
USD
USD

1 ELIX = 0.004611 USD

Kauplemine: ELIX

ELIXUSDT
$0.004611
$0.004611$0.004611
-1.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu