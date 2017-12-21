ELF (ELF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ELF (ELF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ELF (ELF) teave aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption. Ametlik veebisait: http://aelf.com/ Valge raamat: https://docs.aelf.com/resources/whitepaper-2/ Plokiahela Explorer: https://aelfscan.io/AELF/token/ELF Ostke ELF kohe!

ELF (ELF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ELF (ELF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 161.52M $ 161.52M $ 161.52M Koguvaru: $ 996.45M $ 996.45M $ 996.45M Ringlev varu: $ 793.34M $ 793.34M $ 793.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 202.88M $ 202.88M $ 202.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.27074 $ 1.27074 $ 1.27074 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 $ 0.0350131599961 Praegune hind: $ 0.2036 $ 0.2036 $ 0.2036 Lisateave ELF (ELF) hinna kohta

ELF (ELF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ELF (ELF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELF tokeni tokenoomikat, avastage ELF tokeni reaalajas hinda!

ELF (ELF) hinna ajalugu ELF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELF hinna ajalugu kohe!

ELF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELF võiks suunduda? Meie ELF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELF tokeni hinna ennustust kohe!

