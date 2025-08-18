Rohkem infot ELF

ELF Hinnainfo

ELF Valge raamat

ELF Ametlik veebisait

ELF Tokenoomika

ELF Hinnaprognoos

ELF Ajalugu

ELF – ostujuhend

ELF-usaldusraha valuutakonverter

ELF Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ELF logo

ELF hind(ELF)

1 ELF/USD reaalajas hind:

$0.2133
$0.2133$0.2133
+0.28%1D
USD
ELF (ELF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:27:45 (UTC+8)

ELF (ELF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2119
$ 0.2119$ 0.2119
24 h madal
$ 0.2135
$ 0.2135$ 0.2135
24 h kõrge

$ 0.2119
$ 0.2119$ 0.2119

$ 0.2135
$ 0.2135$ 0.2135

$ 2.7656800746917725
$ 2.7656800746917725$ 2.7656800746917725

$ 0.0350131599961
$ 0.0350131599961$ 0.0350131599961

+0.14%

+0.28%

-1.89%

-1.89%

ELF (ELF) reaalajas hind on $ 0.2132. Viimase 24 tunni jooksul ELF kaubeldud madalaim $ 0.2119 ja kõrgeim $ 0.2135 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.7656800746917725 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0350131599961.

Lüliajalise tootluse osas on ELF muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -1.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ELF (ELF) – turuteave

No.261

$ 169.14M
$ 169.14M$ 169.14M

$ 61.83K
$ 61.83K$ 61.83K

$ 212.44M
$ 212.44M$ 212.44M

793.34M
793.34M 793.34M

996,446,477.3404626
996,446,477.3404626 996,446,477.3404626

2017-12-21 00:00:00

$ 0.099
$ 0.099$ 0.099

ETH

ELF praegune turukapitalisatsioon on $ 169.14M $ 61.83K 24 tunnise kauplemismahuga. ELF ringlev varu on 793.34M, mille koguvaru on 996446477.3404626. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

ELF (ELF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ELF tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000596+0.28%
30 päeva$ -0.0094-4.23%
60 päeva$ +0.0231+12.15%
90 päeva$ -0.0238-10.05%
ELF Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELF muutuse $ +0.000596 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ELF 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0094 (-4.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ELF 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELF $ +0.0231 (+12.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ELF 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0238 (-10.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ELF (ELF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ELF hinnaajaloo lehte.

Mis on ELF (ELF)

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

ELF on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ELF investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ELF kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ELF ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ELF hinna ennustus (USD)

Kui palju on ELF (ELF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ELF (ELF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ELF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ELF hinna ennustust kohe!

ELF (ELF) tokenoomika

ELF (ELF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ELF (ELF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ELF osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ELF osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELF kohalike valuutade suhtes

1 ELF(ELF)/VND
5,610.358
1 ELF(ELF)/AUD
A$0.324064
1 ELF(ELF)/GBP
0.155636
1 ELF(ELF)/EUR
0.18122
1 ELF(ELF)/USD
$0.2132
1 ELF(ELF)/MYR
RM0.897572
1 ELF(ELF)/TRY
8.696428
1 ELF(ELF)/JPY
¥31.3404
1 ELF(ELF)/ARS
ARS$276.522532
1 ELF(ELF)/RUB
16.994172
1 ELF(ELF)/INR
18.657132
1 ELF(ELF)/IDR
Rp3,438.709196
1 ELF(ELF)/KRW
296.109216
1 ELF(ELF)/PHP
12.05646
1 ELF(ELF)/EGP
￡E.10.289032
1 ELF(ELF)/BRL
R$1.15128
1 ELF(ELF)/CAD
C$0.294216
1 ELF(ELF)/BDT
25.891008
1 ELF(ELF)/NGN
326.993368
1 ELF(ELF)/UAH
8.785972
1 ELF(ELF)/VES
Bs28.782
1 ELF(ELF)/CLP
$205.5248
1 ELF(ELF)/PKR
Rs60.395296
1 ELF(ELF)/KZT
115.428612
1 ELF(ELF)/THB
฿6.905548
1 ELF(ELF)/TWD
NT$6.402396
1 ELF(ELF)/AED
د.إ0.782444
1 ELF(ELF)/CHF
Fr0.17056
1 ELF(ELF)/HKD
HK$1.667224
1 ELF(ELF)/AMD
֏81.497832
1 ELF(ELF)/MAD
.د.م1.916668
1 ELF(ELF)/MXN
$4.023084
1 ELF(ELF)/PLN
0.776048
1 ELF(ELF)/RON
лв0.921024
1 ELF(ELF)/SEK
kr2.03606
1 ELF(ELF)/BGN
лв0.356044
1 ELF(ELF)/HUF
Ft71.97632
1 ELF(ELF)/CZK
4.45588
1 ELF(ELF)/KWD
د.ك0.065026
1 ELF(ELF)/ILS
0.718484
1 ELF(ELF)/NOK
kr2.172508
1 ELF(ELF)/NZD
$0.358176

ELF ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ELF võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ELF ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ELF kohta

Kui palju on ELF (ELF) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELF hind USD on 0.2132 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELF/USD hind?
Praegune hind ELF/USD on $ 0.2132. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ELF turukapitalisatsioon?
ELF turukapitalisatsioon on $ 169.14M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELF ringlev varu?
ELF ringlev varu on 793.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELF (ATH) hind?
ELF saavutab ATH hinna summas 2.7656800746917725 USD.
Mis oli kõigi aegade ELF madalaim (ATL) hind?
ELF nägi ATL hinda summas 0.0350131599961 USD.
Milline on ELF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELF kauplemismaht on $ 61.83K USD.
Kas ELF sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:27:45 (UTC+8)

ELF (ELF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

ELF/USD kalkulaator

Summa

ELF
ELF
USD
USD

1 ELF = 0.2132 USD

Kauplemine: ELF

ELFUSDT
$0.2133
$0.2133$0.2133
+0.18%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu