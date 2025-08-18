ELF (ELF) reaalajas hind on $ 0.2132. Viimase 24 tunni jooksul ELF kaubeldud madalaim $ 0.2119 ja kõrgeim $ 0.2135 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.7656800746917725 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0350131599961.
Lüliajalise tootluse osas on ELF muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.28% 24 tunni vältel -1.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ELF (ELF) – turuteave
No.261
$ 169.14M
$ 169.14M$ 169.14M
$ 61.83K
$ 61.83K$ 61.83K
$ 212.44M
$ 212.44M$ 212.44M
793.34M
793.34M 793.34M
996,446,477.3404626
996,446,477.3404626 996,446,477.3404626
2017-12-21 00:00:00
$ 0.099
$ 0.099$ 0.099
ETH
ELF praegune turukapitalisatsioon on $ 169.14M$ 61.83K 24 tunnise kauplemismahuga. ELF ringlev varu on 793.34M, mille koguvaru on 996446477.3404626. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
ELF (ELF) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ELF tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000596
+0.28%
30 päeva
$ -0.0094
-4.23%
60 päeva
$ +0.0231
+12.15%
90 päeva
$ -0.0238
-10.05%
ELF Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELF muutuse $ +0.000596 (+0.28%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ELF 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0094 (-4.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ELF 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELF $ +0.0231 (+12.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ELF 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0238 (-10.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ELF (ELF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.
ELF hinna ennustus (USD)
