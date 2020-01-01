Elderglade (ELDE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Elderglade (ELDE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Elderglade (ELDE) teave Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Ametlik veebisait: https://elderglade.com/ Valge raamat: https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b Ostke ELDE kohe!

Elderglade (ELDE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Elderglade (ELDE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 122.42M $ 122.42M $ 122.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.26M $ 4.26M $ 4.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01003466487808813 $ 0.01003466487808813 $ 0.01003466487808813 Praegune hind: $ 0.01064 $ 0.01064 $ 0.01064 Lisateave Elderglade (ELDE) hinna kohta

Elderglade (ELDE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Elderglade (ELDE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELDE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELDE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELDE tokeni tokenoomikat, avastage ELDE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ELDE Kas olete huvitatud Elderglade (ELDE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ELDE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ELDE MEXC-ist osta!

Elderglade (ELDE) hinna ajalugu ELDE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELDE hinna ajalugu kohe!

ELDE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELDE võiks suunduda? Meie ELDE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELDE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!