Elderglade logo

Elderglade hind(ELDE)

1 ELDE/USD reaalajas hind:

$0.01157
$0.01157$0.01157
-0.77%1D
USD
Elderglade (ELDE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:38:38 (UTC+8)

Elderglade (ELDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01138
$ 0.01138$ 0.01138
24 h madal
$ 0.01213
$ 0.01213$ 0.01213
24 h kõrge

$ 0.01138
$ 0.01138$ 0.01138

$ 0.01213
$ 0.01213$ 0.01213

$ 0.26436719138705106
$ 0.26436719138705106$ 0.26436719138705106

$ 0.01003466487808813
$ 0.01003466487808813$ 0.01003466487808813

+0.52%

-0.77%

-10.87%

-10.87%

Elderglade (ELDE) reaalajas hind on $ 0.01157. Viimase 24 tunni jooksul ELDE kaubeldud madalaim $ 0.01138 ja kõrgeim $ 0.01213 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.26436719138705106 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01003466487808813.

Lüliajalise tootluse osas on ELDE muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel -10.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Elderglade (ELDE) – turuteave

No.1983

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K

$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M

122.42M
122.42M 122.42M

400,000,000
400,000,000 400,000,000

400,000,000
400,000,000 400,000,000

30.60%

BSC

Elderglade praegune turukapitalisatsioon on $ 1.42M $ 53.88K 24 tunnise kauplemismahuga. ELDE ringlev varu on 122.42M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.63M.

Elderglade (ELDE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Elderglade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000898-0.77%
30 päeva$ -0.00248-17.66%
60 päeva$ -0.01453-55.68%
90 päeva$ -0.04843-80.72%
Elderglade Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELDE muutuse $ -0.0000898 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Elderglade 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00248 (-17.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Elderglade 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELDE $ -0.01453 (-55.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Elderglade 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04843 (-80.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Elderglade (ELDE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Elderglade hinnaajaloo lehte.

Mis on Elderglade (ELDE)

Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.

Elderglade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Elderglade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELDE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Elderglade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Elderglade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Elderglade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Elderglade (ELDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elderglade (ELDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elderglade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Elderglade hinna ennustust kohe!

Elderglade (ELDE) tokenoomika

Elderglade (ELDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Elderglade (ELDE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Elderglade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Elderglade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELDE kohalike valuutade suhtes

1 Elderglade(ELDE)/VND
304.46455
1 Elderglade(ELDE)/AUD
A$0.0177021
1 Elderglade(ELDE)/GBP
0.0084461
1 Elderglade(ELDE)/EUR
0.0098345
1 Elderglade(ELDE)/USD
$0.01157
1 Elderglade(ELDE)/MYR
RM0.0487097
1 Elderglade(ELDE)/TRY
0.4719403
1 Elderglade(ELDE)/JPY
¥1.70079
1 Elderglade(ELDE)/ARS
ARS$15.0064057
1 Elderglade(ELDE)/RUB
0.9227075
1 Elderglade(ELDE)/INR
1.0124907
1 Elderglade(ELDE)/IDR
Rp186.6128771
1 Elderglade(ELDE)/KRW
16.0693416
1 Elderglade(ELDE)/PHP
0.6542835
1 Elderglade(ELDE)/EGP
￡E.0.5585996
1 Elderglade(ELDE)/BRL
R$0.062478
1 Elderglade(ELDE)/CAD
C$0.0159666
1 Elderglade(ELDE)/BDT
1.4050608
1 Elderglade(ELDE)/NGN
17.7453718
1 Elderglade(ELDE)/UAH
0.4767997
1 Elderglade(ELDE)/VES
Bs1.56195
1 Elderglade(ELDE)/CLP
$11.15348
1 Elderglade(ELDE)/PKR
Rs3.2775496
1 Elderglade(ELDE)/KZT
6.2641137
1 Elderglade(ELDE)/THB
฿0.374868
1 Elderglade(ELDE)/TWD
NT$0.3474471
1 Elderglade(ELDE)/AED
د.إ0.0424619
1 Elderglade(ELDE)/CHF
Fr0.009256
1 Elderglade(ELDE)/HKD
HK$0.0904774
1 Elderglade(ELDE)/AMD
֏4.4227482
1 Elderglade(ELDE)/MAD
.د.م0.1040143
1 Elderglade(ELDE)/MXN
$0.2167061
1 Elderglade(ELDE)/PLN
0.0421148
1 Elderglade(ELDE)/RON
лв0.0499824
1 Elderglade(ELDE)/SEK
kr0.1103778
1 Elderglade(ELDE)/BGN
лв0.0193219
1 Elderglade(ELDE)/HUF
Ft3.9086931
1 Elderglade(ELDE)/CZK
0.2422758
1 Elderglade(ELDE)/KWD
د.ك0.00352885
1 Elderglade(ELDE)/ILS
0.0389909
1 Elderglade(ELDE)/NOK
kr0.1176669
1 Elderglade(ELDE)/NZD
$0.0194376

Elderglade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Elderglade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Elderglade ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Elderglade kohta

Kui palju on Elderglade (ELDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELDE hind USD on 0.01157 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELDE/USD hind?
Praegune hind ELDE/USD on $ 0.01157. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Elderglade turukapitalisatsioon?
ELDE turukapitalisatsioon on $ 1.42M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELDE ringlev varu?
ELDE ringlev varu on 122.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELDE (ATH) hind?
ELDE saavutab ATH hinna summas 0.26436719138705106 USD.
Mis oli kõigi aegade ELDE madalaim (ATL) hind?
ELDE nägi ATL hinda summas 0.01003466487808813 USD.
Milline on ELDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELDE kauplemismaht on $ 53.88K USD.
Kas ELDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELDE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Liituge MEXC-ga juba täna

