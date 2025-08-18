Elderglade (ELDE) reaalajas hind on $ 0.01157. Viimase 24 tunni jooksul ELDE kaubeldud madalaim $ 0.01138 ja kõrgeim $ 0.01213 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.26436719138705106 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01003466487808813.
Lüliajalise tootluse osas on ELDE muutunud +0.52% viimase tunni jooksul, -0.77% 24 tunni vältel -10.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Elderglade (ELDE) – turuteave
No.1983
$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M
$ 53.88K
$ 53.88K$ 53.88K
$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M
122.42M
122.42M 122.42M
400,000,000
400,000,000 400,000,000
400,000,000
400,000,000 400,000,000
30.60%
BSC
Elderglade praegune turukapitalisatsioon on $ 1.42M$ 53.88K 24 tunnise kauplemismahuga. ELDE ringlev varu on 122.42M, mille koguvaru on 400000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.63M.
Elderglade (ELDE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Elderglade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000898
-0.77%
30 päeva
$ -0.00248
-17.66%
60 päeva
$ -0.01453
-55.68%
90 päeva
$ -0.04843
-80.72%
Elderglade Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELDE muutuse $ -0.0000898 (-0.77%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Elderglade 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00248 (-17.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Elderglade 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELDE $ -0.01453 (-55.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Elderglade 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.04843 (-80.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Elderglade (ELDE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale.
Elderglade hinna ennustus (USD)
Kui palju on Elderglade (ELDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Elderglade (ELDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Elderglade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Elderglade (ELDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
