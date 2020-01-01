Eldarune (ELDA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Eldarune (ELDA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Eldarune (ELDA) teave Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token. Ametlik veebisait: https://www.eldarune.com/ Valge raamat: https://digalabs.gitbook.io/whitepaper_eldarune/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xab2ed911BDbeA001FD3B29AdbC35d8a76E68aAe4 Ostke ELDA kohe!

Eldarune (ELDA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Eldarune (ELDA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 23.93K $ 23.93K $ 23.93K Koguvaru: $ 588.90M $ 588.90M $ 588.90M Ringlev varu: $ 227.09M $ 227.09M $ 227.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 63.24K $ 63.24K $ 63.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003540012212598 $ 0.00003540012212598 $ 0.00003540012212598 Praegune hind: $ 0.0001054 $ 0.0001054 $ 0.0001054 Lisateave Eldarune (ELDA) hinna kohta

Eldarune (ELDA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Eldarune (ELDA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ELDA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ELDA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ELDA tokeni tokenoomikat, avastage ELDA tokeni reaalajas hinda!

Eldarune (ELDA) hinna ajalugu ELDA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ELDA hinna ajalugu kohe!

ELDA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ELDA võiks suunduda? Meie ELDA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ELDA tokeni hinna ennustust kohe!

