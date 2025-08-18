Eldarune (ELDA) reaalajas hind on $ 0.000105. Viimase 24 tunni jooksul ELDA kaubeldud madalaim $ 0.000105 ja kõrgeim $ 0.0001445 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5909798836466535 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003540012212598.
Lüliajalise tootluse osas on ELDA muutunud -15.67% viimase tunni jooksul, -15.65% 24 tunni vältel -63.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Eldarune (ELDA) – turuteave
No.2953
$ 23.84K
$ 23.84K$ 23.84K
$ 196.16
$ 196.16$ 196.16
$ 63.00K
$ 63.00K$ 63.00K
227.09M
227.09M 227.09M
600,000,000
600,000,000 600,000,000
588,897,765
588,897,765 588,897,765
37.84%
BSC
Eldarune praegune turukapitalisatsioon on $ 23.84K$ 196.16 24 tunnise kauplemismahuga. ELDA ringlev varu on 227.09M, mille koguvaru on 588897765. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.00K.
Eldarune (ELDA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Eldarune tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000019496
-15.65%
30 päeva
$ -0.000235
-69.12%
60 päeva
$ -0.000681
-86.65%
90 päeva
$ -0.000924
-89.80%
Eldarune Hinnamuutus täna
Täna registreeris ELDA muutuse $ -0.000019496 (-15.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Eldarune 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000235 (-69.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Eldarune 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELDA $ -0.000681 (-86.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Eldarune 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000924 (-89.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Eldarune (ELDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.
Eldarune on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Eldarune investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ELDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Eldarune kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Eldarune ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Eldarune hinna ennustus (USD)
Kui palju on Eldarune (ELDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eldarune (ELDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eldarune nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Eldarune (ELDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Eldarune (ELDA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Eldarune osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Eldarune osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.