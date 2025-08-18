Rohkem infot ELDA

Eldarune hind(ELDA)

1 ELDA/USD reaalajas hind:

$0.000105
$0.000105$0.000105
-15.66%1D
USD
Eldarune (ELDA) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Eldarune (ELDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000105
$ 0.000105$ 0.000105
24 h madal
$ 0.0001445
$ 0.0001445$ 0.0001445
24 h kõrge

$ 0.000105
$ 0.000105$ 0.000105

$ 0.0001445
$ 0.0001445$ 0.0001445

$ 2.5909798836466535
$ 2.5909798836466535$ 2.5909798836466535

$ 0.00003540012212598
$ 0.00003540012212598$ 0.00003540012212598

-15.67%

-15.65%

-63.03%

-63.03%

Eldarune (ELDA) reaalajas hind on $ 0.000105. Viimase 24 tunni jooksul ELDA kaubeldud madalaim $ 0.000105 ja kõrgeim $ 0.0001445 näitab aktiivset turu volatiivsust. ELDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5909798836466535 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003540012212598.

Lüliajalise tootluse osas on ELDA muutunud -15.67% viimase tunni jooksul, -15.65% 24 tunni vältel -63.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Eldarune (ELDA) – turuteave

No.2953

$ 23.84K
$ 23.84K$ 23.84K

$ 196.16
$ 196.16$ 196.16

$ 63.00K
$ 63.00K$ 63.00K

227.09M
227.09M 227.09M

600,000,000
600,000,000 600,000,000

588,897,765
588,897,765 588,897,765

37.84%

BSC

Eldarune praegune turukapitalisatsioon on $ 23.84K $ 196.16 24 tunnise kauplemismahuga. ELDA ringlev varu on 227.09M, mille koguvaru on 588897765. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 63.00K.

Eldarune (ELDA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Eldarune tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000019496-15.65%
30 päeva$ -0.000235-69.12%
60 päeva$ -0.000681-86.65%
90 päeva$ -0.000924-89.80%
Eldarune Hinnamuutus täna

Täna registreeris ELDA muutuse $ -0.000019496 (-15.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Eldarune 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000235 (-69.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Eldarune 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ELDA $ -0.000681 (-86.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Eldarune 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000924 (-89.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Eldarune (ELDA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Eldarune hinnaajaloo lehte.

Mis on Eldarune (ELDA)

Eldarune is a Game Factory that builds Interoperable, medieval themed, blockchain games. Eldarune offers NFTs that can be used across multiple games. The factory is powered by the $ELDA token.

Eldarune on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Eldarune investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ELDA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Eldarune kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Eldarune ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Eldarune hinna ennustus (USD)

Kui palju on Eldarune (ELDA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Eldarune (ELDA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Eldarune nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Eldarune hinna ennustust kohe!

Eldarune (ELDA) tokenoomika

Eldarune (ELDA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ELDA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Eldarune (ELDA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Eldarune osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Eldarune osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ELDA kohalike valuutade suhtes

Eldarune ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Eldarune võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Eldarune ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Eldarune kohta

Kui palju on Eldarune (ELDA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ELDA hind USD on 0.000105 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ELDA/USD hind?
Praegune hind ELDA/USD on $ 0.000105. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Eldarune turukapitalisatsioon?
ELDA turukapitalisatsioon on $ 23.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ELDA ringlev varu?
ELDA ringlev varu on 227.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ELDA (ATH) hind?
ELDA saavutab ATH hinna summas 2.5909798836466535 USD.
Mis oli kõigi aegade ELDA madalaim (ATL) hind?
ELDA nägi ATL hinda summas 0.00003540012212598 USD.
Milline on ELDA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ELDA kauplemismaht on $ 196.16 USD.
Kas ELDA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ELDA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ELDA hinna ennustust.
Eldarune (ELDA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

