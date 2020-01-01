Ekta (EKTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ekta (EKTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ekta (EKTA) teave Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose. Ametlik veebisait: https://www.ekta.io/ Valge raamat: https://whitepaper.ektaworld.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a Ostke EKTA kohe!

Ekta (EKTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ekta (EKTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.10K $ 10.10K $ 10.10K Koguvaru: $ 220.50M $ 220.50M $ 220.50M Ringlev varu: $ 34.77M $ 34.77M $ 34.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 122.01K $ 122.01K $ 122.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 90 $ 90 $ 90 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0002905 $ 0.0002905 $ 0.0002905 Lisateave Ekta (EKTA) hinna kohta

Ekta (EKTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ekta (EKTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EKTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EKTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EKTA tokeni tokenoomikat, avastage EKTA tokeni reaalajas hinda!

Ekta (EKTA) hinna ajalugu EKTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EKTA hinna ajalugu kohe!

EKTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EKTA võiks suunduda? Meie EKTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EKTA tokeni hinna ennustust kohe!

