Ekta (EKTA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Ekta (EKTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Ekta (EKTA) teave

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

Ametlik veebisait:
https://www.ekta.io/
Valge raamat:
https://whitepaper.ektaworld.io/
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x45808ce43eb2d7685ff0242631f0feb6f3d8701a

Ekta (EKTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Ekta (EKTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 10.10K
$ 10.10K
Koguvaru:
$ 220.50M
$ 220.50M
Ringlev varu:
$ 34.77M
$ 34.77M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 122.01K
$ 122.01K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 90
$ 90
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0.0002905
$ 0.0002905

Ekta (EKTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Ekta (EKTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate EKTA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

EKTA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate EKTA tokeni tokenoomikat, avastage EKTA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EKTA

Kas olete huvitatud Ekta (EKTA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EKTA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Ekta (EKTA) hinna ajalugu

EKTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

EKTA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu EKTA võiks suunduda? Meie EKTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.