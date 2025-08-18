Ekta (EKTA) reaalajas hind on $ 0.0002773. Viimase 24 tunni jooksul EKTA kaubeldud madalaim $ 0.0002663 ja kõrgeim $ 0.0003054 näitab aktiivset turu volatiivsust. EKTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.42278917 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on EKTA muutunud -6.35% viimase tunni jooksul, -6.34% 24 tunni vältel -16.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ekta (EKTA) – turuteave
No.3230
$ 9.64K
$ 55.68K
$ 116.47K
34.77M
420,000,000
220,500,000
8.27%
BSC
Ekta praegune turukapitalisatsioon on $ 9.64K$ 55.68K 24 tunnise kauplemismahuga. EKTA ringlev varu on 34.77M, mille koguvaru on 220500000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.47K.
Ekta (EKTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ekta tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000018771
-6.34%
30 päeva
$ -0.0003022
-52.15%
60 päeva
$ -0.0004247
-60.50%
90 päeva
$ -0.0001741
-38.57%
Ekta Hinnamuutus täna
Täna registreeris EKTA muutuse $ -0.000018771 (-6.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ekta 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0003022 (-52.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ekta 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EKTA $ -0.0004247 (-60.50%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ekta 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0001741 (-38.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ekta (EKTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.
Ekta on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ekta investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EKTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ekta kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ekta ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ekta hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ekta (EKTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ekta (EKTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ekta nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ekta (EKTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EKTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Ekta (EKTA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Ekta osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ekta osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.