Enjinstarter (EJS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Enjinstarter (EJS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Enjinstarter (EJS) teave EnjinStarter is a launchpad focused on blockchain games, NFTs, and the Metaverses. Built on Enjin's Jumpnet, we are focused on building an ecosystem for Enjin and Efinity, bringing together a community of innovative developers and content creators to develop strategies for utilizing digital assets in their games and projects. Areas of interest include Blockchain Gaming, Metaverses, AR & VR, Virtual Beings and Infrastructure Ametlik veebisait: https://www.enjinstarter.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x96610186f3ab8d73ebee1cf950c750f3b1fb79c2 Ostke EJS kohe!

Enjinstarter (EJS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Enjinstarter (EJS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 4.94B $ 4.94B $ 4.94B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 355.75K $ 355.75K $ 355.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2218 $ 0.2218 $ 0.2218 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000064504169206165 $ 0.000064504169206165 $ 0.000064504169206165 Praegune hind: $ 0.00007115 $ 0.00007115 $ 0.00007115 Lisateave Enjinstarter (EJS) hinna kohta

Enjinstarter (EJS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Enjinstarter (EJS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EJS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EJS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EJS tokeni tokenoomikat, avastage EJS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EJS Kas olete huvitatud Enjinstarter (EJS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EJS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EJS MEXC-ist osta!

Enjinstarter (EJS) hinna ajalugu EJS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EJS hinna ajalugu kohe!

EJS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EJS võiks suunduda? Meie EJS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EJS tokeni hinna ennustust kohe!

