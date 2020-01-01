EigenLayer (EIGEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EigenLayer (EIGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EigenLayer (EIGEN) teave EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.eigenlayer.xyz/ Valge raamat: https://docs.eigenlayer.xyz/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83 Ostke EIGEN kohe!

EigenLayer (EIGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EigenLayer (EIGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 417.66M $ 417.66M $ 417.66M Koguvaru: $ 1.74B $ 1.74B $ 1.74B Ringlev varu: $ 322.62M $ 322.62M $ 322.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.66 $ 5.66 $ 5.66 Kõigi aegade madalaim: $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 Praegune hind: $ 1.2946 $ 1.2946 $ 1.2946 Lisateave EigenLayer (EIGEN) hinna kohta

EigenLayer (EIGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EigenLayer (EIGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EIGEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EIGEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EIGEN tokeni tokenoomikat, avastage EIGEN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EIGEN Kas olete huvitatud EigenLayer (EIGEN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EIGEN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EIGEN MEXC-ist osta!

EigenLayer (EIGEN) hinna ajalugu EIGEN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EIGEN hinna ajalugu kohe!

EIGEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EIGEN võiks suunduda? Meie EIGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EIGEN tokeni hinna ennustust kohe!

