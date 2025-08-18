EigenLayer (EIGEN) reaalajas hind on $ 1.4031. Viimase 24 tunni jooksul EIGEN kaubeldud madalaim $ 1.3467 ja kõrgeim $ 1.4566 näitab aktiivset turu volatiivsust. EIGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.651838515776891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6687837939049447.
Lüliajalise tootluse osas on EIGEN muutunud -0.85% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel -0.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
EigenLayer (EIGEN) – turuteave
No.135
$ 452.66M
$ 6.31M
$ 2.44B
322.62M
--
1,741,879,955.5301116
0.01%
ETH
EigenLayer praegune turukapitalisatsioon on $ 452.66M$ 6.31M 24 tunnise kauplemismahuga. EIGEN ringlev varu on 322.62M, mille koguvaru on 1741879955.5301116. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
EigenLayer (EIGEN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse EigenLayer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.041022
-2.84%
30 päeva
$ -0.0867
-5.82%
60 päeva
$ +0.2245
+19.04%
90 päeva
$ +0.0489
+3.61%
EigenLayer Hinnamuutus täna
Täna registreeris EIGEN muutuse $ -0.041022 (-2.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
EigenLayer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0867 (-5.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
EigenLayer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EIGEN $ +0.2245 (+19.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
EigenLayer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0489 (+3.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada EigenLayer (EIGEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.
EigenLayer hinna ennustus (USD)
Kui palju on EigenLayer (EIGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EigenLayer (EIGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EigenLayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
EigenLayer (EIGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EIGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
EigenLayer (EIGEN) ostujuhend
