Rohkem infot EIGEN

EIGEN Hinnainfo

EIGEN Valge raamat

EIGEN Ametlik veebisait

EIGEN Tokenoomika

EIGEN Hinnaprognoos

EIGEN Ajalugu

EIGEN – ostujuhend

EIGEN-usaldusraha valuutakonverter

EIGEN Hetketurg

EIGEN USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

EigenLayer logo

EigenLayer hind(EIGEN)

1 EIGEN/USD reaalajas hind:

$1.4034
$1.4034$1.4034
-2.84%1D
USD
EigenLayer (EIGEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:27:31 (UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.3467
$ 1.3467$ 1.3467
24 h madal
$ 1.4566
$ 1.4566$ 1.4566
24 h kõrge

$ 1.3467
$ 1.3467$ 1.3467

$ 1.4566
$ 1.4566$ 1.4566

$ 5.651838515776891
$ 5.651838515776891$ 5.651838515776891

$ 0.6687837939049447
$ 0.6687837939049447$ 0.6687837939049447

-0.85%

-2.84%

-0.13%

-0.13%

EigenLayer (EIGEN) reaalajas hind on $ 1.4031. Viimase 24 tunni jooksul EIGEN kaubeldud madalaim $ 1.3467 ja kõrgeim $ 1.4566 näitab aktiivset turu volatiivsust. EIGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.651838515776891 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6687837939049447.

Lüliajalise tootluse osas on EIGEN muutunud -0.85% viimase tunni jooksul, -2.84% 24 tunni vältel -0.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

EigenLayer (EIGEN) – turuteave

No.135

$ 452.66M
$ 452.66M$ 452.66M

$ 6.31M
$ 6.31M$ 6.31M

$ 2.44B
$ 2.44B$ 2.44B

322.62M
322.62M 322.62M

--
----

1,741,879,955.5301116
1,741,879,955.5301116 1,741,879,955.5301116

0.01%

ETH

EigenLayer praegune turukapitalisatsioon on $ 452.66M $ 6.31M 24 tunnise kauplemismahuga. EIGEN ringlev varu on 322.62M, mille koguvaru on 1741879955.5301116. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

EigenLayer (EIGEN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse EigenLayer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.041022-2.84%
30 päeva$ -0.0867-5.82%
60 päeva$ +0.2245+19.04%
90 päeva$ +0.0489+3.61%
EigenLayer Hinnamuutus täna

Täna registreeris EIGEN muutuse $ -0.041022 (-2.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

EigenLayer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0867 (-5.82%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

EigenLayer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EIGEN $ +0.2245 (+19.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

EigenLayer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0489 (+3.61%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada EigenLayer (EIGEN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe EigenLayer hinnaajaloo lehte.

Mis on EigenLayer (EIGEN)

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

EigenLayer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie EigenLayer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EIGEN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse EigenLayer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie EigenLayer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

EigenLayer hinna ennustus (USD)

Kui palju on EigenLayer (EIGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie EigenLayer (EIGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida EigenLayer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake EigenLayer hinna ennustust kohe!

EigenLayer (EIGEN) tokenoomika

EigenLayer (EIGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EIGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

EigenLayer (EIGEN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas EigenLayer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust EigenLayer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EIGEN kohalike valuutade suhtes

1 EigenLayer(EIGEN)/VND
36,922.5765
1 EigenLayer(EIGEN)/AUD
A$2.132712
1 EigenLayer(EIGEN)/GBP
1.024263
1 EigenLayer(EIGEN)/EUR
1.192635
1 EigenLayer(EIGEN)/USD
$1.4031
1 EigenLayer(EIGEN)/MYR
RM5.907051
1 EigenLayer(EIGEN)/TRY
57.232449
1 EigenLayer(EIGEN)/JPY
¥206.2557
1 EigenLayer(EIGEN)/ARS
ARS$1,819.834731
1 EigenLayer(EIGEN)/RUB
111.841101
1 EigenLayer(EIGEN)/INR
122.785281
1 EigenLayer(EIGEN)/IDR
Rp22,630.641993
1 EigenLayer(EIGEN)/KRW
1,948.737528
1 EigenLayer(EIGEN)/PHP
79.345305
1 EigenLayer(EIGEN)/EGP
￡E.67.713606
1 EigenLayer(EIGEN)/BRL
R$7.57674
1 EigenLayer(EIGEN)/CAD
C$1.936278
1 EigenLayer(EIGEN)/BDT
170.392464
1 EigenLayer(EIGEN)/NGN
2,151.990594
1 EigenLayer(EIGEN)/UAH
57.821751
1 EigenLayer(EIGEN)/VES
Bs189.4185
1 EigenLayer(EIGEN)/CLP
$1,352.5884
1 EigenLayer(EIGEN)/PKR
Rs397.470168
1 EigenLayer(EIGEN)/KZT
759.652371
1 EigenLayer(EIGEN)/THB
฿45.446409
1 EigenLayer(EIGEN)/TWD
NT$42.135093
1 EigenLayer(EIGEN)/AED
د.إ5.149377
1 EigenLayer(EIGEN)/CHF
Fr1.12248
1 EigenLayer(EIGEN)/HKD
HK$10.972242
1 EigenLayer(EIGEN)/AMD
֏536.349006
1 EigenLayer(EIGEN)/MAD
.د.م12.613869
1 EigenLayer(EIGEN)/MXN
$26.476497
1 EigenLayer(EIGEN)/PLN
5.107284
1 EigenLayer(EIGEN)/RON
лв6.061392
1 EigenLayer(EIGEN)/SEK
kr13.399605
1 EigenLayer(EIGEN)/BGN
лв2.343177
1 EigenLayer(EIGEN)/HUF
Ft473.68656
1 EigenLayer(EIGEN)/CZK
29.32479
1 EigenLayer(EIGEN)/KWD
د.ك0.4279455
1 EigenLayer(EIGEN)/ILS
4.728447
1 EigenLayer(EIGEN)/NOK
kr14.297589
1 EigenLayer(EIGEN)/NZD
$2.357208

EigenLayer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest EigenLayer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse EigenLayer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse EigenLayer kohta

Kui palju on EigenLayer (EIGEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas EIGEN hind USD on 1.4031 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EIGEN/USD hind?
Praegune hind EIGEN/USD on $ 1.4031. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on EigenLayer turukapitalisatsioon?
EIGEN turukapitalisatsioon on $ 452.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EIGEN ringlev varu?
EIGEN ringlev varu on 322.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EIGEN (ATH) hind?
EIGEN saavutab ATH hinna summas 5.651838515776891 USD.
Mis oli kõigi aegade EIGEN madalaim (ATL) hind?
EIGEN nägi ATL hinda summas 0.6687837939049447 USD.
Milline on EIGEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EIGEN kauplemismaht on $ 6.31M USD.
Kas EIGEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
EIGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EIGEN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:27:31 (UTC+8)

EigenLayer (EIGEN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EIGEN/USD kalkulaator

Summa

EIGEN
EIGEN
USD
USD

1 EIGEN = 1.4031 USD

Kauplemine: EIGEN

EIGENUSDT
$1.4034
$1.4034$1.4034
-2.85%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu