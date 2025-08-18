Rohkem infot EGC

NONE hind(EGC)

1 EGC/USD reaalajas hind:

$1.102
$1.102
-11.48%1D
NONE (EGC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:38:25 (UTC+8)

NONE (EGC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.936
$ 0.936
24 h madal
$ 1.597
$ 1.597
24 h kõrge

$ 0.936
$ 0.936

$ 1.597
$ 1.597

-2.83%

-11.48%

+3.09%

+3.09%

NONE (EGC) reaalajas hind on $ 1.1. Viimase 24 tunni jooksul EGC kaubeldud madalaim $ 0.936 ja kõrgeim $ 1.597 näitab aktiivset turu volatiivsust. EGCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on EGC muutunud -2.83% viimase tunni jooksul, -11.48% 24 tunni vältel +3.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NONE (EGC) – turuteave

$ 61.20K
$ 61.20K

$ 81.91K
$ 81.91K

74,467.35244
74,467.35244

NONE

NONE praegune turukapitalisatsioon on -- $ 61.20K 24 tunnise kauplemismahuga. EGC ringlev varu on --, mille koguvaru on 74467.35244. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

NONE (EGC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse NONE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.14292-11.48%
30 päeva$ -0.049-4.27%
60 päeva$ -0.329-23.03%
90 päeva$ -0.612-35.75%
NONE Hinnamuutus täna

Täna registreeris EGC muutuse $ -0.14292 (-11.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

NONE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.049 (-4.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

NONE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EGC $ -0.329 (-23.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

NONE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.612 (-35.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada NONE (EGC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe NONE hinnaajaloo lehte.

Mis on NONE (EGC)

Egoras ecosystem could revolutionize structured credit provision in emerging markets, accelerate smart manufacturing adoption, and boost economic growth.

NONE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie NONE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida EGC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse NONE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie NONE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

NONE hinna ennustus (USD)

Kui palju on NONE (EGC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NONE (EGC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NONE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NONE hinna ennustust kohe!

NONE (EGC) tokenoomika

NONE (EGC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EGC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

NONE (EGC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas NONE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust NONE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EGC kohalike valuutade suhtes

1 NONE(EGC)/VND
28,946.5
1 NONE(EGC)/AUD
A$1.683
1 NONE(EGC)/GBP
0.803
1 NONE(EGC)/EUR
0.935
1 NONE(EGC)/USD
$1.1
1 NONE(EGC)/MYR
RM4.631
1 NONE(EGC)/TRY
44.869
1 NONE(EGC)/JPY
¥161.7
1 NONE(EGC)/ARS
ARS$1,426.711
1 NONE(EGC)/RUB
87.725
1 NONE(EGC)/INR
96.261
1 NONE(EGC)/IDR
Rp17,741.933
1 NONE(EGC)/KRW
1,527.768
1 NONE(EGC)/PHP
62.205
1 NONE(EGC)/EGP
￡E.53.108
1 NONE(EGC)/BRL
R$5.94
1 NONE(EGC)/CAD
C$1.518
1 NONE(EGC)/BDT
133.584
1 NONE(EGC)/NGN
1,687.114
1 NONE(EGC)/UAH
45.331
1 NONE(EGC)/VES
Bs148.5
1 NONE(EGC)/CLP
$1,060.4
1 NONE(EGC)/PKR
Rs311.608
1 NONE(EGC)/KZT
595.551
1 NONE(EGC)/THB
฿35.64
1 NONE(EGC)/TWD
NT$33.033
1 NONE(EGC)/AED
د.إ4.037
1 NONE(EGC)/CHF
Fr0.88
1 NONE(EGC)/HKD
HK$8.602
1 NONE(EGC)/AMD
֏420.486
1 NONE(EGC)/MAD
.د.م9.889
1 NONE(EGC)/MXN
$20.603
1 NONE(EGC)/PLN
4.004
1 NONE(EGC)/RON
лв4.752
1 NONE(EGC)/SEK
kr10.494
1 NONE(EGC)/BGN
лв1.837
1 NONE(EGC)/HUF
Ft371.613
1 NONE(EGC)/CZK
23.034
1 NONE(EGC)/KWD
د.ك0.3355
1 NONE(EGC)/ILS
3.707
1 NONE(EGC)/NOK
kr11.187
1 NONE(EGC)/NZD
$1.848

NONE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest NONE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse NONE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NONE kohta

Kui palju on NONE (EGC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EGC hind USD on 1.1 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EGC/USD hind?
Praegune hind EGC/USD on $ 1.1. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NONE turukapitalisatsioon?
EGC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EGC ringlev varu?
EGC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EGC (ATH) hind?
EGC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade EGC madalaim (ATL) hind?
EGC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on EGC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EGC kauplemismaht on $ 61.20K USD.
Kas EGC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EGC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EGC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:38:25 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

EGC/USD kalkulaator

Summa

EGC
EGC
USD
USD

1 EGC = 1.1 USD

Kauplemine: EGC

EGCUSDT
$1.102
$1.102
-11.34%

