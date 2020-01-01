Effect AI (EFFECT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Effect AI (EFFECT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Effect AI (EFFECT) teave Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence. Ametlik veebisait: https://effect.ai Valge raamat: https://docs.effect.ai/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/EFFECT1A1R3Dz8Hg4q5SXKjkiPc6KDRUWQ7Czjvy4H7E Ostke EFFECT kohe!

Effect AI (EFFECT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Effect AI (EFFECT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.109 $ 0.109 $ 0.109 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 $ 0.005702643231484674 Praegune hind: $ 0.006181 $ 0.006181 $ 0.006181 Lisateave Effect AI (EFFECT) hinna kohta

Effect AI (EFFECT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Effect AI (EFFECT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EFFECT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EFFECT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EFFECT tokeni tokenoomikat, avastage EFFECT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EFFECT Kas olete huvitatud Effect AI (EFFECT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EFFECT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EFFECT MEXC-ist osta!

Effect AI (EFFECT) hinna ajalugu EFFECT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EFFECT hinna ajalugu kohe!

EFFECT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EFFECT võiks suunduda? Meie EFFECT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EFFECT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!