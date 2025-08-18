Rohkem infot EFFECT

Effect AI hind(EFFECT)

1 EFFECT/USD reaalajas hind:

$0.006204
+0.16%1D
USD
Effect AI (EFFECT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:07 (UTC+8)

Effect AI (EFFECT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006192
24 h madal
$ 0.006262
24 h kõrge

$ 0.006192
$ 0.006262
$ 0.1142674141320987
$ 0.005702643231484674
0.00%

+0.16%

+4.51%

+4.51%

Effect AI (EFFECT) reaalajas hind on $ 0.006204. Viimase 24 tunni jooksul EFFECT kaubeldud madalaim $ 0.006192 ja kõrgeim $ 0.006262 näitab aktiivset turu volatiivsust. EFFECTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1142674141320987 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005702643231484674.

Lüliajalise tootluse osas on EFFECT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel +4.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Effect AI (EFFECT) – turuteave

No.5025

$ 0.00
$ 8.29K
$ 3.23M
0.00
520,000,000
SOL

Effect AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 8.29K 24 tunnise kauplemismahuga. EFFECT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 520000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Effect AI (EFFECT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Effect AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000991+0.16%
30 päeva$ +0.000154+2.54%
60 päeva$ +0.00028+4.72%
90 päeva$ -0.000413-6.25%
Effect AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris EFFECT muutuse $ +0.00000991 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Effect AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000154 (+2.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Effect AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EFFECT $ +0.00028 (+4.72%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Effect AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000413 (-6.25%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Effect AI (EFFECT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Effect AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Effect AI (EFFECT)

Effect AI is Supercharging AI Agents With Decentralized Human Intelligence.

Effect AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Effect AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EFFECT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Effect AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Effect AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Effect AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Effect AI (EFFECT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Effect AI (EFFECT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Effect AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Effect AI hinna ennustust kohe!

Effect AI (EFFECT) tokenoomika

Effect AI (EFFECT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EFFECT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Effect AI (EFFECT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Effect AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Effect AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EFFECT kohalike valuutade suhtes

1 Effect AI(EFFECT)/VND
163.25826
1 Effect AI(EFFECT)/AUD
A$0.00943008
1 Effect AI(EFFECT)/GBP
0.00452892
1 Effect AI(EFFECT)/EUR
0.0052734
1 Effect AI(EFFECT)/USD
$0.006204
1 Effect AI(EFFECT)/MYR
RM0.02611884
1 Effect AI(EFFECT)/TRY
0.25306116
1 Effect AI(EFFECT)/JPY
¥0.911988
1 Effect AI(EFFECT)/ARS
ARS$8.04665004
1 Effect AI(EFFECT)/RUB
0.49452084
1 Effect AI(EFFECT)/INR
0.54291204
1 Effect AI(EFFECT)/IDR
Rp100.06450212
1 Effect AI(EFFECT)/KRW
8.61661152
1 Effect AI(EFFECT)/PHP
0.3508362
1 Effect AI(EFFECT)/EGP
￡E.0.29940504
1 Effect AI(EFFECT)/BRL
R$0.0335016
1 Effect AI(EFFECT)/CAD
C$0.00856152
1 Effect AI(EFFECT)/BDT
0.75341376
1 Effect AI(EFFECT)/NGN
9.51532296
1 Effect AI(EFFECT)/UAH
0.25566684
1 Effect AI(EFFECT)/VES
Bs0.83754
1 Effect AI(EFFECT)/CLP
$5.980656
1 Effect AI(EFFECT)/PKR
Rs1.75746912
1 Effect AI(EFFECT)/KZT
3.35890764
1 Effect AI(EFFECT)/THB
฿0.2003892
1 Effect AI(EFFECT)/TWD
NT$0.18630612
1 Effect AI(EFFECT)/AED
د.إ0.02276868
1 Effect AI(EFFECT)/CHF
Fr0.0049632
1 Effect AI(EFFECT)/HKD
HK$0.04851528
1 Effect AI(EFFECT)/AMD
֏2.37154104
1 Effect AI(EFFECT)/MAD
.د.م0.05577396
1 Effect AI(EFFECT)/MXN
$0.11706948
1 Effect AI(EFFECT)/PLN
0.02258256
1 Effect AI(EFFECT)/RON
лв0.02680128
1 Effect AI(EFFECT)/SEK
kr0.0592482
1 Effect AI(EFFECT)/BGN
лв0.01036068
1 Effect AI(EFFECT)/HUF
Ft2.0944704
1 Effect AI(EFFECT)/CZK
0.1296636
1 Effect AI(EFFECT)/KWD
د.ك0.00189222
1 Effect AI(EFFECT)/ILS
0.02090748
1 Effect AI(EFFECT)/NOK
kr0.06321876
1 Effect AI(EFFECT)/NZD
$0.01042272

Effect AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Effect AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Effect AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Effect AI kohta

Kui palju on Effect AI (EFFECT) tänapäeval väärt?
Reaalajas EFFECT hind USD on 0.006204 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EFFECT/USD hind?
Praegune hind EFFECT/USD on $ 0.006204. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Effect AI turukapitalisatsioon?
EFFECT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EFFECT ringlev varu?
EFFECT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EFFECT (ATH) hind?
EFFECT saavutab ATH hinna summas 0.1142674141320987 USD.
Mis oli kõigi aegade EFFECT madalaim (ATL) hind?
EFFECT nägi ATL hinda summas 0.005702643231484674 USD.
Milline on EFFECT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EFFECT kauplemismaht on $ 8.29K USD.
Kas EFFECT sel aastal kõrgemale ka suundub?
EFFECT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EFFECT hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:21:07 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

