EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) teave edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Ametlik veebisait: https://edexa.network/ Valge raamat: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Ostke EDX kohe!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 200.20M $ 200.20M $ 200.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Praegune hind: $ 0.02002 $ 0.02002 $ 0.02002 Lisateave EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) hinna kohta

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDX tokeni tokenoomikat, avastage EDX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust EDX Kas olete huvitatud EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid EDX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas EDX MEXC-ist osta!

EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) hinna ajalugu EDX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EDX hinna ajalugu kohe!

EDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EDX võiks suunduda? Meie EDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EDX tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!