Edelcoin (EDLC) teave Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals. Ametlik veebisait: https://edelcoin.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xC47ef9B19c3e29317a50F5fBE594EbA361dadA4A Ostke EDLC kohe!

Edelcoin (EDLC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Edelcoin (EDLC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.52B $ 5.52B $ 5.52B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.53B $ 16.53B $ 16.53B Kõigi aegade kõrgeim: $ 199.9876 $ 199.9876 $ 199.9876 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 $ 0.008241646516933852 Praegune hind: $ 2.9964 $ 2.9964 $ 2.9964 Lisateave Edelcoin (EDLC) hinna kohta

Edelcoin (EDLC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Edelcoin (EDLC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EDLC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EDLC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EDLC tokeni tokenoomikat, avastage EDLC tokeni reaalajas hinda!

Edelcoin (EDLC) hinna ajalugu EDLC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage EDLC hinna ajalugu kohe!

EDLC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EDLC võiks suunduda? Meie EDLC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EDLC tokeni hinna ennustust kohe!

