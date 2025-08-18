Rohkem infot EDLC

Edelcoin logo

Edelcoin hind(EDLC)

1 EDLC/USD reaalajas hind:

+0.02%1D
USD
Edelcoin (EDLC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:52 (UTC+8)

Edelcoin (EDLC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.15%

+0.02%

+5.36%

+5.36%

Edelcoin (EDLC) reaalajas hind on $ 3.0969. Viimase 24 tunni jooksul EDLC kaubeldud madalaim $ 3.0911 ja kõrgeim $ 3.1372 näitab aktiivset turu volatiivsust. EDLCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.556052078705115 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008241646516933852.

Lüliajalise tootluse osas on EDLC muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +0.02% 24 tunni vältel +5.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Edelcoin (EDLC) – turuteave

No.4349

0.00%

ETH

Edelcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 47.60K 24 tunnise kauplemismahuga. EDLC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5516931200. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.09B.

Edelcoin (EDLC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Edelcoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000619+0.02%
30 päeva$ -0.0235-0.76%
60 päeva$ -0.5963-16.15%
90 päeva$ -0.0973-3.05%
Edelcoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris EDLC muutuse $ +0.000619 (+0.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Edelcoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0235 (-0.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Edelcoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EDLC $ -0.5963 (-16.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Edelcoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0973 (-3.05%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Edelcoin (EDLC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Edelcoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Edelcoin (EDLC)

Edelcoin, a stable payment token, backed by a basket of rare and industrial metals.

Edelcoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Edelcoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EDLC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Edelcoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Edelcoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Edelcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Edelcoin (EDLC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Edelcoin (EDLC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Edelcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Edelcoin hinna ennustust kohe!

Edelcoin (EDLC) tokenoomika

Edelcoin (EDLC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDLC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Edelcoin (EDLC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Edelcoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Edelcoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EDLC kohalike valuutade suhtes

1 Edelcoin(EDLC)/VND
81,494.9235
1 Edelcoin(EDLC)/AUD
A$4.707288
1 Edelcoin(EDLC)/GBP
2.260737
1 Edelcoin(EDLC)/EUR
2.632365
1 Edelcoin(EDLC)/USD
$3.0969
1 Edelcoin(EDLC)/MYR
RM13.037949
1 Edelcoin(EDLC)/TRY
126.322551
1 Edelcoin(EDLC)/JPY
¥455.2443
1 Edelcoin(EDLC)/ARS
ARS$4,016.710269
1 Edelcoin(EDLC)/RUB
246.853899
1 Edelcoin(EDLC)/INR
271.009719
1 Edelcoin(EDLC)/IDR
Rp49,949.993007
1 Edelcoin(EDLC)/KRW
4,301.222472
1 Edelcoin(EDLC)/PHP
175.129695
1 Edelcoin(EDLC)/EGP
￡E.149.456394
1 Edelcoin(EDLC)/BRL
R$16.72326
1 Edelcoin(EDLC)/CAD
C$4.273722
1 Edelcoin(EDLC)/BDT
376.087536
1 Edelcoin(EDLC)/NGN
4,749.839406
1 Edelcoin(EDLC)/UAH
127.623249
1 Edelcoin(EDLC)/VES
Bs418.0815
1 Edelcoin(EDLC)/CLP
$2,985.4116
1 Edelcoin(EDLC)/PKR
Rs877.289832
1 Edelcoin(EDLC)/KZT
1,676.692629
1 Edelcoin(EDLC)/THB
฿100.02987
1 Edelcoin(EDLC)/TWD
NT$92.999907
1 Edelcoin(EDLC)/AED
د.إ11.365623
1 Edelcoin(EDLC)/CHF
Fr2.47752
1 Edelcoin(EDLC)/HKD
HK$24.217758
1 Edelcoin(EDLC)/AMD
֏1,183.820994
1 Edelcoin(EDLC)/MAD
.د.م27.841131
1 Edelcoin(EDLC)/MXN
$58.438503
1 Edelcoin(EDLC)/PLN
11.272716
1 Edelcoin(EDLC)/RON
лв13.378608
1 Edelcoin(EDLC)/SEK
kr29.575395
1 Edelcoin(EDLC)/BGN
лв5.171823
1 Edelcoin(EDLC)/HUF
Ft1,045.51344
1 Edelcoin(EDLC)/CZK
64.72521
1 Edelcoin(EDLC)/KWD
د.ك0.9445545
1 Edelcoin(EDLC)/ILS
10.436553
1 Edelcoin(EDLC)/NOK
kr31.557411
1 Edelcoin(EDLC)/NZD
$5.202792

Edelcoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Edelcoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Edelcoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Edelcoin kohta

Kui palju on Edelcoin (EDLC) tänapäeval väärt?
Reaalajas EDLC hind USD on 3.0969 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EDLC/USD hind?
Praegune hind EDLC/USD on $ 3.0969. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Edelcoin turukapitalisatsioon?
EDLC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EDLC ringlev varu?
EDLC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDLC (ATH) hind?
EDLC saavutab ATH hinna summas 28.556052078705115 USD.
Mis oli kõigi aegade EDLC madalaim (ATL) hind?
EDLC nägi ATL hinda summas 0.008241646516933852 USD.
Milline on EDLC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EDLC kauplemismaht on $ 47.60K USD.
Kas EDLC sel aastal kõrgemale ka suundub?
EDLC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDLC hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:20:52 (UTC+8)

Edelcoin (EDLC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

