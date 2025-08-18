Mis on Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Edge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Edge (EDGE) tokenoomika

Edge (EDGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Edge kohta Kui palju on Edge (EDGE) tänapäeval väärt? Reaalajas EDGE hind USD on 0.70729 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune EDGE/USD hind? $ 0.70729 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind EDGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Edge turukapitalisatsioon? EDGE turukapitalisatsioon on $ 143.60M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on EDGE ringlev varu? EDGE ringlev varu on 203.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDGE (ATH) hind? EDGE saavutab ATH hinna summas 0.6989681311978518 USD . Mis oli kõigi aegade EDGE madalaim (ATL) hind? EDGE nägi ATL hinda summas 0.027842638057250423 USD . Milline on EDGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine EDGE kauplemismaht on $ 219.93K USD . Kas EDGE sel aastal kõrgemale ka suundub? EDGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDGE hinna ennustust

