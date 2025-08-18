Rohkem infot EDGE

Edge logo

Edge hind(EDGE)

1 EDGE/USD reaalajas hind:

$0.74384
$0.74384$0.74384
-18.81%1D
USD
Edge (EDGE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:49:36 (UTC+8)

Edge (EDGE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5946
$ 0.5946$ 0.5946
24 h madal
$ 0.97
$ 0.97$ 0.97
24 h kõrge

$ 0.5946
$ 0.5946$ 0.5946

$ 0.97
$ 0.97$ 0.97

$ 0.6989681311978518
$ 0.6989681311978518$ 0.6989681311978518

$ 0.027842638057250423
$ 0.027842638057250423$ 0.027842638057250423

-6.92%

-18.81%

+133.66%

+133.66%

Edge (EDGE) reaalajas hind on $ 0.70729. Viimase 24 tunni jooksul EDGE kaubeldud madalaim $ 0.5946 ja kõrgeim $ 0.97 näitab aktiivset turu volatiivsust. EDGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6989681311978518 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027842638057250423.

Lüliajalise tootluse osas on EDGE muutunud -6.92% viimase tunni jooksul, -18.81% 24 tunni vältel +133.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Edge (EDGE) – turuteave

No.294

$ 143.60M
$ 143.60M$ 143.60M

$ 219.93K
$ 219.93K$ 219.93K

$ 707.29M
$ 707.29M$ 707.29M

203.02M
203.02M 203.02M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.30%

BASE

Edge praegune turukapitalisatsioon on $ 143.60M $ 219.93K 24 tunnise kauplemismahuga. EDGE ringlev varu on 203.02M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 707.29M.

Edge (EDGE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Edge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.1723319-18.81%
30 päeva$ +0.63269+848.10%
60 päeva$ +0.63224+842.42%
90 päeva$ +0.6016+569.21%
Edge Hinnamuutus täna

Täna registreeris EDGE muutuse $ -0.1723319 (-18.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Edge 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.63269 (+848.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Edge 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EDGE $ +0.63224 (+842.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Edge 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.6016 (+569.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Edge (EDGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Edge hinnaajaloo lehte.

Mis on Edge (EDGE)

Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.

Edge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Edge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida EDGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Edge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Edge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Edge hinna ennustus (USD)

Kui palju on Edge (EDGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Edge (EDGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Edge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Edge hinna ennustust kohe!

Edge (EDGE) tokenoomika

Edge (EDGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Edge (EDGE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Edge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Edge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

EDGE kohalike valuutade suhtes

1 Edge(EDGE)/VND
18,612.33635
1 Edge(EDGE)/AUD
A$1.0821537
1 Edge(EDGE)/GBP
0.5163217
1 Edge(EDGE)/EUR
0.6011965
1 Edge(EDGE)/USD
$0.70729
1 Edge(EDGE)/MYR
RM2.9776909
1 Edge(EDGE)/TRY
28.8927965
1 Edge(EDGE)/JPY
¥103.97163
1 Edge(EDGE)/ARS
ARS$916.1739557
1 Edge(EDGE)/RUB
56.3285756
1 Edge(EDGE)/INR
61.8949479
1 Edge(EDGE)/IDR
Rp11,407.9016287
1 Edge(EDGE)/KRW
982.3409352
1 Edge(EDGE)/PHP
39.9972495
1 Edge(EDGE)/EGP
￡E.34.0984509
1 Edge(EDGE)/BRL
R$3.819366
1 Edge(EDGE)/CAD
C$0.9760602
1 Edge(EDGE)/BDT
85.8932976
1 Edge(EDGE)/NGN
1,084.7989646
1 Edge(EDGE)/UAH
29.1474209
1 Edge(EDGE)/VES
Bs95.48415
1 Edge(EDGE)/CLP
$681.82756
1 Edge(EDGE)/PKR
Rs200.3611112
1 Edge(EDGE)/KZT
382.9338789
1 Edge(EDGE)/THB
฿22.8666857
1 Edge(EDGE)/TWD
NT$21.2399187
1 Edge(EDGE)/AED
د.إ2.5957543
1 Edge(EDGE)/CHF
Fr0.565832
1 Edge(EDGE)/HKD
HK$5.5310078
1 Edge(EDGE)/AMD
֏270.3686754
1 Edge(EDGE)/MAD
.د.م6.3585371
1 Edge(EDGE)/MXN
$13.2404688
1 Edge(EDGE)/PLN
2.5674627
1 Edge(EDGE)/RON
лв3.0554928
1 Edge(EDGE)/SEK
kr6.7475466
1 Edge(EDGE)/BGN
лв1.1811743
1 Edge(EDGE)/HUF
Ft238.6255002
1 Edge(EDGE)/CZK
14.7752881
1 Edge(EDGE)/KWD
د.ك0.21572345
1 Edge(EDGE)/ILS
2.3835673
1 Edge(EDGE)/NOK
kr7.1860664
1 Edge(EDGE)/NZD
$1.1882472

Edge ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Edge võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Edge ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Edge kohta

Kui palju on Edge (EDGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas EDGE hind USD on 0.70729 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune EDGE/USD hind?
Praegune hind EDGE/USD on $ 0.70729. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Edge turukapitalisatsioon?
EDGE turukapitalisatsioon on $ 143.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on EDGE ringlev varu?
EDGE ringlev varu on 203.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim EDGE (ATH) hind?
EDGE saavutab ATH hinna summas 0.6989681311978518 USD.
Mis oli kõigi aegade EDGE madalaim (ATL) hind?
EDGE nägi ATL hinda summas 0.027842638057250423 USD.
Milline on EDGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine EDGE kauplemismaht on $ 219.93K USD.
Kas EDGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
EDGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake EDGE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:49:36 (UTC+8)

Edge (EDGE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

