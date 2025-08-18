Edge (EDGE) reaalajas hind on $ 0.70729. Viimase 24 tunni jooksul EDGE kaubeldud madalaim $ 0.5946 ja kõrgeim $ 0.97 näitab aktiivset turu volatiivsust. EDGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6989681311978518 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.027842638057250423.
Lüliajalise tootluse osas on EDGE muutunud -6.92% viimase tunni jooksul, -18.81% 24 tunni vältel +133.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Edge (EDGE) – turuteave
$ 143.60M
$ 219.93K
$ 707.29M
203.02M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.30%
BASE
Edge praegune turukapitalisatsioon on $ 143.60M$ 219.93K 24 tunnise kauplemismahuga. EDGE ringlev varu on 203.02M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 707.29M.
Edge (EDGE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Edge tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.1723319
-18.81%
30 päeva
$ +0.63269
+848.10%
60 päeva
$ +0.63224
+842.42%
90 päeva
$ +0.6016
+569.21%
Edge Hinnamuutus täna
Täna registreeris EDGE muutuse $ -0.1723319 (-18.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Edge 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.63269 (+848.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Edge 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus EDGE $ +0.63224 (+842.42%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Edge 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.6016 (+569.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Edge (EDGE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked.
Edge on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Edge investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida EDGE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Edge kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Edge ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Edge hinna ennustus (USD)
Kui palju on Edge (EDGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Edge (EDGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Edge nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Edge (EDGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet EDGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Edge (EDGE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Edge osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Edge osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.