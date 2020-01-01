Dypius (DYP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dypius (DYP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dypius (DYP) teave Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming. Ametlik veebisait: https://dypius.com/ Valge raamat: https://dyp.finance/about Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x39b46b212bdf15b42b166779b9d1787a68b9d0c3

Dypius (DYP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dypius (DYP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 705.29K $ 705.29K $ 705.29K Koguvaru: $ 229.93M $ 229.93M $ 229.93M Ringlev varu: $ 153.99M $ 153.99M $ 153.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5498 $ 0.5498 $ 0.5498 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004243522380848766 $ 0.004243522380848766 $ 0.004243522380848766 Praegune hind: $ 0.00458 $ 0.00458 $ 0.00458 Lisateave Dypius (DYP) hinna kohta

Dypius (DYP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dypius (DYP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DYP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DYP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DYP tokeni tokenoomikat, avastage DYP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DYP Kas olete huvitatud Dypius (DYP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DYP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Dypius (DYP) hinna ajalugu DYP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

DYP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DYP võiks suunduda? Meie DYP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

