Dypius (DYP) reaalajas hinnagraafik
Dypius (DYP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00483
$ 0.00483$ 0.00483
24 h madal
$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512
24 h kõrge

$ 0.00483
$ 0.00483$ 0.00483

$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512

$ 0.107288583089982
$ 0.107288583089982$ 0.107288583089982

$ 0.004312434290808384
$ 0.004312434290808384$ 0.004312434290808384

-0.82%

0.00%

-16.38%

-16.38%

Dypius (DYP) reaalajas hind on $ 0.00485. Viimase 24 tunni jooksul DYP kaubeldud madalaim $ 0.00483 ja kõrgeim $ 0.00512 näitab aktiivset turu volatiivsust. DYPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.107288583089982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004312434290808384.

Lüliajalise tootluse osas on DYP muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -16.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dypius (DYP) – turuteave

No.2225

$ 747.37K
$ 747.37K$ 747.37K

$ 63.01K
$ 63.01K$ 63.01K

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

154.10M
154.10M 154.10M

229,926,862
229,926,862 229,926,862

ETH

Dypius praegune turukapitalisatsioon on $ 747.37K $ 63.01K 24 tunnise kauplemismahuga. DYP ringlev varu on 154.10M, mille koguvaru on 229926862. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Dypius (DYP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dypius tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00194-28.58%
60 päeva$ -0.00286-37.10%
90 päeva$ -0.0017-25.96%
Dypius Hinnamuutus täna

Täna registreeris DYP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dypius 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00194 (-28.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dypius 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DYP $ -0.00286 (-37.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dypius 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0017 (-25.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dypius (DYP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dypius hinnaajaloo lehte.

Mis on Dypius (DYP)

Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.

Dypius on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dypius investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DYP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dypius kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dypius ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dypius hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dypius (DYP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dypius (DYP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dypius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dypius hinna ennustust kohe!

Dypius (DYP) tokenoomika

Dypius (DYP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DYP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dypius (DYP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dypius osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dypius osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

DYP kohalike valuutade suhtes

1 Dypius(DYP)/VND
127.62775
1 Dypius(DYP)/AUD
A$0.007372
1 Dypius(DYP)/GBP
0.0035405
1 Dypius(DYP)/EUR
0.0041225
1 Dypius(DYP)/USD
$0.00485
1 Dypius(DYP)/MYR
RM0.0204185
1 Dypius(DYP)/TRY
0.1978315
1 Dypius(DYP)/JPY
¥0.71295
1 Dypius(DYP)/ARS
ARS$6.2904985
1 Dypius(DYP)/RUB
0.3865935
1 Dypius(DYP)/INR
0.4244235
1 Dypius(DYP)/IDR
Rp78.2257955
1 Dypius(DYP)/KRW
6.736068
1 Dypius(DYP)/PHP
0.2742675
1 Dypius(DYP)/EGP
￡E.0.234061
1 Dypius(DYP)/BRL
R$0.02619
1 Dypius(DYP)/CAD
C$0.006693
1 Dypius(DYP)/BDT
0.588984
1 Dypius(DYP)/NGN
7.438639
1 Dypius(DYP)/UAH
0.1998685
1 Dypius(DYP)/VES
Bs0.65475
1 Dypius(DYP)/CLP
$4.6754
1 Dypius(DYP)/PKR
Rs1.373908
1 Dypius(DYP)/KZT
2.6258385
1 Dypius(DYP)/THB
฿0.156655
1 Dypius(DYP)/TWD
NT$0.1456455
1 Dypius(DYP)/AED
د.إ0.0177995
1 Dypius(DYP)/CHF
Fr0.00388
1 Dypius(DYP)/HKD
HK$0.037927
1 Dypius(DYP)/AMD
֏1.853961
1 Dypius(DYP)/MAD
.د.م0.0436015
1 Dypius(DYP)/MXN
$0.0915195
1 Dypius(DYP)/PLN
0.017654
1 Dypius(DYP)/RON
лв0.020952
1 Dypius(DYP)/SEK
kr0.0463175
1 Dypius(DYP)/BGN
лв0.0080995
1 Dypius(DYP)/HUF
Ft1.63736
1 Dypius(DYP)/CZK
0.101365
1 Dypius(DYP)/KWD
د.ك0.00147925
1 Dypius(DYP)/ILS
0.0163445
1 Dypius(DYP)/NOK
kr0.0494215
1 Dypius(DYP)/NZD
$0.008148

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dypius kohta

Kui palju on Dypius (DYP) tänapäeval väärt?
Reaalajas DYP hind USD on 0.00485 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DYP/USD hind?
Praegune hind DYP/USD on $ 0.00485. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dypius turukapitalisatsioon?
DYP turukapitalisatsioon on $ 747.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DYP ringlev varu?
DYP ringlev varu on 154.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DYP (ATH) hind?
DYP saavutab ATH hinna summas 0.107288583089982 USD.
Mis oli kõigi aegade DYP madalaim (ATL) hind?
DYP nägi ATL hinda summas 0.004312434290808384 USD.
Milline on DYP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DYP kauplemismaht on $ 63.01K USD.
Kas DYP sel aastal kõrgemale ka suundub?
DYP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DYP hinna ennustust.
