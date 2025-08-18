Dypius (DYP) reaalajas hind on $ 0.00485. Viimase 24 tunni jooksul DYP kaubeldud madalaim $ 0.00483 ja kõrgeim $ 0.00512 näitab aktiivset turu volatiivsust. DYPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.107288583089982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004312434290808384.
Lüliajalise tootluse osas on DYP muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -16.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dypius (DYP) – turuteave
Dypius praegune turukapitalisatsioon on $ 747.37K$ 63.01K 24 tunnise kauplemismahuga. DYP ringlev varu on 154.10M, mille koguvaru on 229926862. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Dypius (DYP) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dypius tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00194
-28.58%
60 päeva
$ -0.00286
-37.10%
90 päeva
$ -0.0017
-25.96%
Dypius Hinnamuutus täna
Täna registreeris DYP muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dypius 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00194 (-28.58%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dypius 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DYP $ -0.00286 (-37.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dypius 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0017 (-25.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Dypius is a powerful, decentralized ecosystem with a focus on scalability, security, and global adoption through next-gen infrastructure. Dypius offers a variety of products and services that cater to both beginners and advanced users in the digital space, including yield farming, staking, DeFi tools, NFTs, and Metaverse gaming.
Dypius hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dypius (DYP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dypius (DYP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dypius nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dypius (DYP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DYP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
