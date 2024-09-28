DYNACHAIN (DYNA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DYNACHAIN (DYNA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DYNACHAIN (DYNA) teave DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Ametlik veebisait: https://dynachain.io/ Valge raamat: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4 Ostke DYNA kohe!

DYNACHAIN (DYNA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DYNACHAIN (DYNA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.37M $ 3.37M $ 3.37M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 97.04M $ 97.04M $ 97.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.34M $ 17.34M $ 17.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03120255485223235 $ 0.03120255485223235 $ 0.03120255485223235 Praegune hind: $ 0.034686 $ 0.034686 $ 0.034686 Lisateave DYNACHAIN (DYNA) hinna kohta

DYNACHAIN (DYNA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DYNACHAIN (DYNA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DYNA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DYNA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DYNA tokeni tokenoomikat, avastage DYNA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DYNA Kas olete huvitatud DYNACHAIN (DYNA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DYNA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DYNA MEXC-ist osta!

DYNACHAIN (DYNA) hinna ajalugu DYNA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DYNA hinna ajalugu kohe!

DYNA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DYNA võiks suunduda? Meie DYNA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DYNA tokeni hinna ennustust kohe!

